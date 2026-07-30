La lapidaria sentencia de una gloria de River sobre la situación de Coudet: "Tiene cara de derrotado"

En medio de los cuestionamientos al ciclo de Coudet, un histórico goleador de River hizo un fuerte análisis sobre el estado del entrenador.

La crisis futbolística de River sigue sumando capítulos. Tras la derrota 1-0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata, el equipo de Eduardo Coudet alcanzó una preocupante racha de cuatro caídas consecutivas y profundizó un arranque de semestre que encendió las alarmas entre los hinchas.

En ese contexto, Carlos Morete, una de las grandes figuras de la historia riverplatense, analizó el presente del equipo y fue contundente al referirse al entrenador. "Si lo ves por la cara y por lo que dijo, está medio derrotado, pero eso no quiere decir que el tipo se tenga que ir", afirmó el Puma en declaraciones a Radio La Red.

Morete fue tajante con Coudet y lanzó una frase que preocupa en River Carlos Morete, histórico goleador de River, analizó el presente del equipo y dejó una frase que impactó sobre Coudet. El exgoleador consideró que el próximo compromiso frente a Rosario Central puede resultar determinante para el futuro del DT. "Ahora tiene otro partido chivo con Central, después creo que juega con Tigre, después vienen las copas internacionales. No sé, la gente está muy chiva, sobre todo por el partido que lo dejó afuera de la Copa Argentina", señaló.

Pese a las críticas, Morete dejó en claro que mantiene su respaldo hacia Coudet y que no cree que un cambio de entrenador sea la solución inmediata para los problemas futbolísticos del equipo. "Ojalá que no se vaya, porque me parece que es un tipo laburador", expresó el exdelantero, aunque reconoció que el propio técnico podría evaluar su continuidad si los resultados no aparecen.

Fotobaires Además, el Puma también apuntó a las dificultades que atraviesa el plantel y cuestionó la idea de que un reemplazo resolvería automáticamente la situación. "Dice cosas que vos lo encontrás perdido. Yo confío en el Chacho, que no es cambiar la figurita, traelo a Guardiola si querés, a ver qué hace con estos tipos", disparó.