River sigue sin hacer pie, cayó 1-0 ante Gimnasia de La Plata y sumó su tercera derrota consecutiva

Por la fecha 2 del Torneo Clausura, River perdió contra Gimnasia y Esgrima La Plata en el Bosque por el gol de Steimbach a los 80 minutos.

Por la fecha 2 de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, River Plate sigue sin levantar cabeza en el segundo semestre y cayó 1-0 este miércoles por la noche en su visita a Gimnasia y Esgrima La Plata en el Bosque. Es su tercera derrota consecutiva y la cuarta por torneos AFA.

En un partido deslucido en líneas generales, el Millonario terminó perdiéndolo sobre el final. A los 80 minutos, Alexis Steimbach marcó el único gol del encuentro, que le permitió al conjunto tripero volver a vencer a los de Núñez en condición de local después de casi 9 años sin lograrlo.

El gol de Steimbach para el triunfo de Gimnasia ESPN El primer tiempo fue equilibrado, ya que el Millonario manejó más la pelota en el inicio, aunque el Lobo emparejó el desarrollo y ambos generaron situaciones. El arquero Nelson Insfrán evitó un gol tras un remate de Joaquín Freitas y luego Lucas Beltrán falló el rebote. Del otro lado, Jeremías Merlo armó una buena acción individual que terminó con un disparo desviado de Ignacio Miramón.

En el complemento, el equipo dirigido por Ariel Pereyra ganó protagonismo y tras un centro desperdiciado por Agustín Auzmendi, una nueva pelota enviada desde la izquierda encontró solo a Steimbach, que definió de cabeza para establecer el 1-0.

Luego el propio goleador estrelló otro intento en el travesaño. la Banda buscó el empate hasta el final, pero un defensor local despejó sobre la línea la última ocasión y selló el triunfo tripero.