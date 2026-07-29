Tras dos mazazos seguidos, un obligado River visita a Gimnasia de La Plata: hora, TV y formaciones

River necesita sumar de a tres frente a Gimnasia para recuperar confianza y evitar que aumente la presión después de sus dos primeros golpes de la temporada.

En medio de las dudas, River se juega más que tres puntos en La Plata.

River visitará este miércoles a Gimnasia y Esgrima La Plata, por la segunda fecha del Torneo Clausura, en busca de la recuperación luego de su muy flojo inicio de semestre. El encuentro, que está programado para las 19:15, se llevará a cabo en el Estadio Juan Carmelo Zerillo y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Leandro Rey Hilfer, mientras que en el VAR estará Germán Delfino.

River tuvo un muy flojo inicio de semestre, ya que en la Copa Argentina fue goleado y eliminado por Aldosivi de Mar del Plata, mientras que en el Torneo Clausura debutó con una sorpresiva caída como local por 1-0 frente a Barracas Central.

El Tribunal de Disciplina de la AFA informó que Eduardo Coudet quedó habilitado para dirigir al equipo y podrá estar en el banco ante Gimnasia. Fotobaires De esta manera, los dirigidos por Eduardo Coudet, que recibió una amnistía por parte del Tribunal de Disciplina de la AFA y podrá dirigir al equipo, están obligados a ganar para evitar que se empiece a vivir un clima más tenso todavía con los hinchas.

De cara a este encuentro, podría darse el debut como titular de Ángel Correa, que frente a Barracas Central ingresó pero desde el banco de suplentes cuando promediaba el segundo tiempo.

Gimnasia y Esgrima La Plata, por su parte, comenzó su camino en el Torneo Clausura con una polémica derrota por 2-1 frente a Racing en condición de visitante, en un partido donde no le cobraron un claro penal que pudo haber significado el 2-2.