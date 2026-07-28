El provocador posteo de Juanfer Quintero tras rescindir con River: ¿mensaje a Coudet?

A tres días de su salida, Juan Fernando Quintero compartió una historia a su cuenta de Instagram que generó revuelo en el mundo River.

Juan Fernando Quintero se fue de River Plate por la puerta de atrás, sin regresar para el segundo semestre de la temporada luego de su participación en el Mundial 2026 y con el club rescindiéndole su contrato de manera anticipada. Sin haber confirmado aún su futuro, todo apunta a que continuará su carrera en el fútbol brasileño.

La salida del colombiano se dio en medio de una disputa con Eduardo Coudet, de quien aseguró que entienden el fútbol de maneras diferentes y con quien quedó notoriamente fastidiado por los pocos minutos que le dio en el Apertura, especialmente en la final contra Belgrano, en la que entró recién al minuto 89.

La foto de Juanfer Quintero con Marcelo Gallardo en un barco La historia que compartió Quintero en Instagram. @juanferquinterop Y apenas tres días después de que se produjera el final de su tercera etapa en el Millonario, Juanfer decidió echar más leña al fuego. Este martes por la noche compartió una foto en sus historias de Instagram en la que se lo ve en un barco junto con Marcelo Gallardo. La imagen no tiene texto ni ningún otro tipo de inscripción más que un emoji de corazón en la parte superior.

No se aclara en el posteo, ya que no lleva etiqueta de ubicación, pero se presume que este encuentro se produjo días atrás en Miami, ciudad en la que el Muñeco estuvo la semana pasada para festejar el cumpleaños de su hijo Benjamín y en donde el volante ofensivo de 33 años había declarado que no se sentía una prioridad para el Chacho.