Juanfer Quintero apuntó contra Coudet y puso en duda su continuidad en River: "No soy prioridad para él"

Desde Miami, mientras define su futuro, Juanfer Quintero dejó declaraciones fuertes sobre su relación con el DT y sembró incertidumbre sobre su continuidad.

Juan Fernando Quintero volvió a quedar en el centro de la escena en River. El colombiano todavía no se reincorporó al plantel tras su participación en el Mundial 2026 con Colombia y lanzó una frase que sacudió al mundo millonario: "No soy prioridad para Coudet".

El volante habló desde Miami y dejó en evidencia las diferencias futbolísticas que mantiene con el entrenador. "No soy prioridad para él, así que no sé por qué se habla de si vuelvo o no. Como persona tengo la mejor, pero futbolísticamente pensamos diferente", afirmó en una entrevista con ESPN. Además, recordó que apenas disputó cinco minutos en la final del Torneo Apertura frente a Belgrano.

La dura frase de Juanfer Quintero sobre Coudet que reaviva su posible salida Quintero habló sobre las diferencias futbolísticas que tiene con Coudet. ESPN Juanfer explicó que su situación ya había sido conversada con la dirigencia antes del Mundial y aseguró que no mantiene contacto con el DT desde su partida. "Con el entrenador no hablo desde que me fui. Si hubiera sido prioridad me habría llamado y a los dos días yo estaba de vuelta", remarcó, en una de las declaraciones más fuertes de su ciclo reciente en Núñez.

Pese a las diferencias, el colombiano dejó en claro que su vínculo emocional con River sigue intacto. "Siempre dije que me quería retirar en River, que me cambió la vida y me potenció. El club está por encima de cualquier nombre", sostuvo, al tiempo que reconoció que analizará junto a sus representantes qué es lo mejor para su carrera y para la institución.