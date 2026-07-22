Juanfer Quintero apuntó contra Coudet y puso en duda su continuidad en River: "No soy prioridad para él"
Desde Miami, mientras define su futuro, Juanfer Quintero dejó declaraciones fuertes sobre su relación con el DT y sembró incertidumbre sobre su continuidad.
Juan Fernando Quintero volvió a quedar en el centro de la escena en River. El colombiano todavía no se reincorporó al plantel tras su participación en el Mundial 2026 con Colombia y lanzó una frase que sacudió al mundo millonario: "No soy prioridad para Coudet".
El volante habló desde Miami y dejó en evidencia las diferencias futbolísticas que mantiene con el entrenador. "No soy prioridad para él, así que no sé por qué se habla de si vuelvo o no. Como persona tengo la mejor, pero futbolísticamente pensamos diferente", afirmó en una entrevista con ESPN. Además, recordó que apenas disputó cinco minutos en la final del Torneo Apertura frente a Belgrano.
La dura frase de Juanfer Quintero sobre Coudet que reaviva su posible salida
Juanfer explicó que su situación ya había sido conversada con la dirigencia antes del Mundial y aseguró que no mantiene contacto con el DT desde su partida. "Con el entrenador no hablo desde que me fui. Si hubiera sido prioridad me habría llamado y a los dos días yo estaba de vuelta", remarcó, en una de las declaraciones más fuertes de su ciclo reciente en Núñez.
Pese a las diferencias, el colombiano dejó en claro que su vínculo emocional con River sigue intacto. "Siempre dije que me quería retirar en River, que me cambió la vida y me potenció. El club está por encima de cualquier nombre", sostuvo, al tiempo que reconoció que analizará junto a sus representantes qué es lo mejor para su carrera y para la institución.
Por ahora, Quintero tiene previsto regresar al país el 30 de julio para mantener una charla pendiente con la dirigencia. Mientras tanto, su futuro permanece abierto y sus palabras alimentan la posibilidad de una salida en este mercado de pases.