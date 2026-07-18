La dura autocrítica de Chacho Coudet tras la eliminación de River ante Aldosivi: "Fue un papelón"

Eduardo Coudet no ocultó su bronca luego del decepcionante rendimiento de River ante Aldosivi y dejó un llamativo mensaje sobre los jugadores apartados.

River sufrió un golpe inesperado ante Aldosivi y se despidió de la Copa Argentina. Tras el partido, Eduardo Coudet fue muy crítico con el desempeño de sus dirigidos.

La inesperada eliminación frente a Aldosivi en los 16avos de final de la Copa Argentina dejó preocupación extrema en River y Eduardo Coudet fue el primero en asumir la responsabilidad. El entrenador del Millonario se mostró molesto por el rendimiento de su equipo y no buscó atenuantes tras la derrota.

"Tenemos que ser realistas que lo de hoy fue de parte nuestra fue un papelón. No le encuentro otra palabra más allá de respetar a todos los rivales y que en el fútbol argentino podés perder contra cualquiera, siento que hoy el equipo no transmitió lo que tiene que transmitir adentro del campo de juego. No me gustó nada", resumió apenas comenzó su análisis de una noche para el olvido de su equipo.

Coudet no se guardó nada tras la eliminación de River "LO DE HOY FUE UN PAPELÓN" Así describió el Chacho Coudet la eliminación de River en #CopaArgentina ante Aldosivi. pic.twitter.com/JhsX4g8tM1 — SportsCenter (@SC_ESPN) July 18, 2026 El DT admitió que el equipo atraviesa dificultades por distintas bajas y por la situación física de varios futbolistas, aunque aclaró que eso no alcanza para justificar lo ocurrido. "Tuvimos la desgracia de perder a Driussi y Rafa (Borré) venía de no tener ritmo, Lucas (Beltrán) venía de muchos días parado. Excusas podemos buscar un montón, pero la realidad es que no podemos mostrar esta imagen. No es lo que veo en la semana, no sé por qué nos cuesta tanto ejecutarlo a la hora de los partidos", explicó.

Lejos de escudarse en las circunstancias, Coudet fue contundente con la actuación del equipo. "A todos los que vieron el partido no nos gustó la imagen, no nos gustó lo que transmitimos y hay que trabajar. Tenemos la intención de armar algo bueno, algo lindo y que la gente se sienta identificada con el equipo. Para eso necesitamos completar el mercado, pero también tenemos que mejorar muchísimo", sostuvo.

También se refirió a Juanfer Quintero, uno de los futbolistas que todavía no está a disposición. "Juanfer se tiene que presentar el jueves", comentó brevemente sobre el colombiano, cuya continuidad está en duda y genera expectativa entre los hinchas para intentar revertir este complejo presente deportivo