Entre lágrimas, Franco Armani se despidió de River con un discurso que conmovió a los hinchas

Llegó el momento que ningún hincha de River quería vivir. Después de ocho años y medio defendiendo el arco del Millonario, Franco Armani tuvo su despedida oficial en el estadio Monumental y no pudo contener las lágrimas durante el discurso con el que cerró una etapa inolvidable como ídolo del club .

El arquero más ganador de la historia del Millonario, que emprenderá el último viaje de carrera en su querido Atlético Nacional, se emocionó desde el inicio del homenaje. Un video que repasó sus mejores atajadas, los diez títulos conquistados y los momentos más importantes de su ciclo terminó por quebrarlo antes de tomar la palabra. En la conferencia estuvo acompañado por todo el plantel, Eduardo Coudet y Marcelo Barovero, otro referente del arco riverplatense que hoy integra el cuerpo técnico del Chacho.

Antes del mensaje del Pulpo, el presidente Stefano Di Carlo fue el encargado de abrir el acto con un reconocimiento cargado de elogios. "Se convirtió en un ícono que va a quedar para siempre en la rica historia del club. Fue el símbolo de una época dorada, siempre con humildad. Los ídolos no pasan, son permanentes y esta siempre será tu casa", expresó el máximo dirigente.

Luego llegó otro momento especial de la ceremonia: Rodolfo D'Onofrio, histórico expresidente de River , le entregó una plaqueta en reconocimiento a su extraordinaria trayectoria con la camiseta del Millonario, en medio de una ovación de todos los presentes.

Cuando finalmente tomó el micrófono, Armani apenas pudo contener la emoción. Con la voz entrecortada y visiblemente conmovido, leyó una carta de despedida en la que agradeció al club, a sus compañeros, a los entrenadores, a los dirigentes y, especialmente, a los hinchas, que lo acompañaron durante uno de los ciclos más exitosos de la historia de los de Núñez.

La última conferencia de prensa de Franco Armani despidiéndose de River. Video: TNT Sports

La carta que leyó Armani para despedirse de River

Es un momento muy importante en mi carrera. Una era en el club que hoy se termina. Querida familia riverplatense, hoy me toca escribir una de las cartas más difíciles de mi carrera, llegó el momento de despedirme del club que soñé defender desde que era niño. Cuando llegué en 2018 lo hice con una ilusión enorme, no solo uno de los clubes más grandes del mundo, sino también del cual era hincha. Vestir esta camiseta fue el sueño que me acompañó desde chico y jamás imaginé que el destino me regalaría una historia tan hermosa.

En estos años tuve el privilegio de vivir momentos que quedarán por siempre en mi corazón. Juntos conquistamos 10 títulos, pero hay uno que quedará para toda la vida: la Copa Libertadores 2018. Aquella inolvidable final en Madrid, ese recuerdo quedará para siempre en mi alma y la historia de River. Más allá de los trofeos, me llevo algo aún más valioso: el cariño, el amor y el respeto que me dieron siempre me hicieron sentir valorado desde el primer día y eso no tiene precio.

Me llevo cada abrazo en una celebración, cada atajada acompañada por el rugido del Monumental, cada bandera, cada aplauso… fueron ustedes quienes hicieron que cada partido se sintiera como jugar en casa. Si alguna vez logré transmitirles la misma pasión con la que defendí este escudo siento que cumplí mi misión. Cada vez que me tocó ponerme estos colores lo hice con el corazón, sabiendo la enorme responsabilidad y privilegio que significa representar a River Plate.

Quiero agradecerles profundamente a mis compañeros, con los que compartí alegrías, sacrificios y sueños. También a los entrenadores, cuerpos técnicos, dirigentes y cada persona que trabaja en el club. Gracias por confiar en mí, por acompañarme durante todos estos años y hacerme crecer como futbolista y como persona. A mi familia, simplemente gracias. A mi esposa Daniela, por ser mi sostén en cada paso en mi camino, a mi hijo Valentino por darle aún más sentido a cada logro, a mi mamá, hermano y amigos porque siempre estuvieron a mi lado en los buenos y los momentos difíciles. Sin ustedes nada de esto hubiera sido posible.

Y a ustedes hinchas de River quiero decirles gracias de todo corazón, son la mejor hinchada de toda la Argentina y el mundo. Gracias por el cariño incondicional, por alentar sin parar y hacer del Monumental un lugar único, y por hacerme sentir uno más de ustedes. Llevaré ese amor conimgo para siempre. Me voy con la tranquilidad de haber dado todo en cada partido y entrenamiento, defendiendo este escudo con amor y compromiso. River me dio mucho más de lo que soñé, por eso esto no es una despedida definitiva.

Ahora emprendo un nuevo reto, cargado de sueños, expectativas y sentimientos enormes. Lo hago con la tranquilidad de saber que dejé hasta la última gota de esfuerzo con estos colores y con el corazón lleno de recuerdos imborrables. Porque una vez que River entra en tu corazón se queda para siempre, no importa dónde me toque estar una parte de mí te seguirá alentando, emocionándose y sintiéndome en casa. Gracias por permitirme vivir el sueño más grande de mi vida. Gracias por tanto amor, por tanto respeto y por hacerme sentir, durante estos 8 años y medio, uno más de ustedes.

Hasta siempre River. Nos volveremos a encontrar. Con todo mi cariño y eterno agradecimiento, Franco Armani.