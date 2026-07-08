Tras ser suplente todo el primer semestre, Franco Armani podría irse de River: el club que lo quiere

A 8 años y medio de su llegada a River, Franco Armani negocia con otro equipo del exterior de cara a la segunda mitad de la temporada.

Franco Armani llegó a River Plate a principios de 2018 y no tardó en convertirse en un ídolo del club. Con grandes actuaciones que lo llevaron a la Selección argentina, logró grabar su nombre fuego con la obtención de la Copa Libertadores más importante en la historia del club el mismo año de su arribo.

Pero toda historia tiene su final, y el Pulpo, que tiene contrato con el Millonario hasta diciembre de este 2026, podría acelerar su salida y cambiar de aires con 6 meses de anticipación. Todo tras un primer semestre en el que apenas jugó un partido y medio debido a su lesión en primera instancia, y luego a las grandes actuaciones de Santiago Beltrán en el arco que lo relegaron al banco de suplentes.

Armani le cedió la titularidad a Beltrán por lesión y ante el gran rendimiento del juvenil, no la recuperó. @RiverPlate Ante esta situación, consciente de que le costará recuperar la titularidad y que con 39 años de edad (próximo a cumplir 40 en octubre) no le queda demasiado hilo en el carretel antes de colgar lo guantes, comenzó a negociar con Atlético Nacional de Medellín para un potencial fichaje en este mercado de pases de invierno.

El ya había manifestado sus deseos de regresar al Verdolaga colombiano, equipo en el que había atajado antes de llegar a la Banda entre 2010 y 2017 y en el que es considerado un ídolo. Si bien aún no hay una oferta concreta sobre la mesa, la posibilidad de que regrese a su exclub es cada vez más latente y en caso de que decidan avanzar, en Núñez respetarían sus deseos y no le pondrían trabas a su salida.