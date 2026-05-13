La tajante advertencia sobre el futuro de Franco Armani en medio de su suplencia en River

Pese a estar en condiciones de volver a atajar, Coudet decidió seguir confiando en el pibe Santiago Beltrán. Las declaraciones del representante del Pulpo.

La vuelta de Franco Armani al Monumental tendrá un condimento inédito. Después de un semestre marcado por las lesiones y una recuperación mucho más larga de lo esperado, el arquero más ganador de la historia de River estará nuevamente disponible, pero arrancará irá al banco en el duelo ante Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Qué dijo el repre de Franco Armani sobre su futuro en River En la antesala de lo que será su vuelta a Núñez -esta vez desde un lugar muy poco común para él-, quien habló públicamente fue Martín Araoz, representante del Pulpo. En medio de las versiones sobre una posible salida a futuro, descartó cualquier tipo de rumor sobre su futuro. “Él dijo en su momento que era su sueño despedirse en Atlético Nacional, pero hay un montón de cosas que tienen que suceder. Si se da y hay una opción, lo charlaremos. Sería un cierre de película, pero no hay nada”, aseguró.

Al mismo tiempo, dejó una frase contundente sobre la posibilidad de atajar en otro equipo del fútbol argentino. “No lo veo", advirtió, en diálogo con TyC Sports. Luego, se encargó de explicar el motivo: "Él es hincha de River. Acá no atajaría en ningún club”.

Franco Armani vs Vélez El último partido de Armani en el arco de River fue el 22 de febrero, en la derrota ante Vélez en Liniers: pidió el cambio en el entretiempo.

La realidad es que Armani llega a este presente después de atravesar meses muy difíciles: estuvo parado cinco meses y en el medio jugó 45' ante Vélez. Bajo ese contexto apareció la figura del pibe Santiago Beltrán, que aprovechó la oportunidad y se ganó el puesto con actuaciones memorables.