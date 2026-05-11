Los 6 campeones del mundo a los que Scaloni dejó afuera de la prelista de la Selección argentina para el Mundial
Lionel Scaloni dio la lista de los 55 jugadores que tienen posibilidades de disutar la Copa del Mundo y dejó afuera a 6 campeones del mundo en Qatar.
A través de sus redes sociales, la Selección argentina confirmó que ya presentó ante la FIFA la prelista de los 55 futbolistas que podrán ser convocados para el Mundial 2026, certamen que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá a partir del próximo 11 de junio.
Entre las principales novedades aparece la ausencia de seis integrantes del plantel campeón del mundo en Qatar 2022. Los otros 20 futbolistas que conquistaron aquella histórica consagración sí forman parte de la nómina preliminar y buscarán ganarse un lugar en la lista definitiva que Lionel Scaloni anunciará el 30 de mayo.
Los 6 campeones del mundo que Scaloni no incluyó en la prelista para el Mundial
En el arco, el gran ausente es Franco Armani. El arquero de River Plate decidió retirarse de la Selección tras conquistar la Copa América 2024 y desde entonces no volvió a ser convocado. De esta manera, Emiliano Martínez aparece acompañado en la pelea por un lugar con Gerónimo Rulli, Walter Benítez, Juan Musso, Facundo Cambeses y Santiago Beltrán.
En defensa, la baja más importante es la de Juan Foyth. El futbolista de Villarreal sufrió meses atrás la rotura del tendón de Aquiles y recién podría regresar a las canchas sobre el cierre del año.
En el mediocampo, el único campeón del mundo ausente es Alejandro Gómez. El Papu, que dejó de ser convocado tras Qatar 2022, regresó recientemente a la actividad en la Serie B italiana luego de cumplir una sanción de dos años por doping positivo.
Por último, en la delantera sobresalen tres ausencias. Ángel Di María, al igual que Armani, puso fin a su ciclo en la Albiceleste tras conquistar la Copa América 2024. También quedó afuera Ángel Correa, quien perdió terreno en la consideración de Scaloni después de su salida de Atlético de Madrid rumbo a Tigres de México. El otro caso es el de Paulo Dybala, que viene de recuperarse de una operación en la rodilla y apenas disputó tres encuentros con la Roma, situación que terminó pesando en la decisión final del entrenador.
La prelista de 55 jugadores de la Selección argentina para el Mundial 2026
- EMILIANO MARTÍNEZ – Aston Villa
- GERÓNIMO RULLI – Olympique de Marsella
- JUAN MUSSO – Atlético de Madrid
- WALTER BENÍTEZ – Crystal Palace FC
- FACUNDO CAMBESES – Racing Club
- SANTIAGO BELTRAN – River Plate
- AGUSTÍN GIAY – Palmeiras
- GONZALO MONTIEL – River Plate
- NAHUEL MOLINA – Atlético de Madrid
- NICOLÁS CAPALDO – Hamburgo SV
- KEVIN MAC ALLISTER – Union Saint Gilloise
- LUCAS MARTINEZ QUARTA – River Plate
- MARCOS SENESI – Bournemounth
- LISANDRO MARTÍNEZ – Manchester United
- NICOLÁS OTAMENDI – SL Benfica
- GERMÁN PEZZELLA – River Plate
- LEONARDO BALERDI – Olympique de Marsella
- CRISTIAN ROMERO – Tottenhman Hotspur
- LAUTARO DI LOLLO – Boca Juniors
- ZAID ROMERO – Getafe CF
- FACUNDO MEDINA – Olympique de Marsella
- MARCOS ACUÑA – River Plate
- NICOLÁS TAGLIAFICO – Olympique de Lyon
- GABRIEL ROJAS – Racing Club
- MÁXIMO PERRONE – Calcio Como 1907
- LEANDRO PAREDES – Boca Juniors
- GUIDO RODRÍGUEZ – Valencia CF
- ANÍBAL MORENO – River Plate
- MILTON DELGADO – Boca Juniors
- ALAN VARELA – FC Porto
- EZEQUIEL FERNÁNDEZ – Bayer Leverkusen
- RODRIGO DE PAUL – Inter de Miami
- EXEQUIEL PALACIOS – Bayer Leverkusen
- ENZO FERNÁNDEZ – Chelsea
- ALEXIS MAC ALLISTER – Liverpool
- GIOVANI LO CELSO – Real Betis Balompié
- NICOLÁS DOMÍNGUEZ – Nottingham Forest
- EMILIANO BUENDIA – Aston Villa
- VALENTÍN BARCO – Racing Club de Estrasburgo
- LIONEL MESSI – Inter de Miami
- NICOLÁS PAZ – Calcio Como 1907
- FRANCO MASTANTUONO – Real Madrid
- THIAGO ALMADA – Atlético de Madrid
- TOMÁS ARANDA – Boca Juniors
- NICOLÁS GONZÁLEZ – Atlético de Madrid
- ALEJANDRO GARNACHO – Chelsea
- GIULIANO SIMEONE – Atlético de Madrid
- MATÍAS SOULÉ – AS Roma
- CLAUDIO ECHEVERRI – Girona Fútbol Club
- GIANLUCA PRESTIANNI – SL Benfica
- SANTIAGO CASTRO – Bologna FC
- LAUTARO MARTÍNEZ – Internazionale de Milán
- JOSÉ MANUEL LÓPEZ – Palmeiras
- JULIÁN ÁLVAREZ – Atlético de Madrid
- MATEO PELLEGRINO – Parma Calcio