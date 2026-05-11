Los 6 campeones del mundo a los que Scaloni dejó afuera de la prelista de la Selección argentina para el Mundial

A través de sus redes sociales, la Selección argentina confirmó que ya presentó ante la FIFA la prelista de los 55 futbolistas que podrán ser convocados para el Mundial 2026 , certamen que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá a partir del próximo 11 de junio.

Entre las principales novedades aparece la ausencia de seis integrantes del plantel campeón del mundo en Qatar 2022. Los otros 20 futbolistas que conquistaron aquella histórica consagración sí forman parte de la nómina preliminar y buscarán ganarse un lugar en la lista definitiva que Lionel Scaloni anunciará el 30 de mayo.

En el arco, el gran ausente es Franco Armani . El arquero de River Plate decidió retirarse de la Selección tras conquistar la Copa América 2024 y desde entonces no volvió a ser convocado. De esta manera, Emiliano Martínez aparece acompañado en la pelea por un lugar con Gerónimo Rulli, Walter Benítez, Juan Musso, Facundo Cambeses y Santiago Beltrán.

En defensa, la baja más importante es la de Juan Foyth . El futbolista de Villarreal sufrió meses atrás la rotura del tendón de Aquiles y recién podría regresar a las canchas sobre el cierre del año.

En el mediocampo, el único campeón del mundo ausente es Alejandro Gómez. El Papu, que dejó de ser convocado tras Qatar 2022, regresó recientemente a la actividad en la Serie B italiana luego de cumplir una sanción de dos años por doping positivo.

Por último, en la delantera sobresalen tres ausencias. Ángel Di María, al igual que Armani, puso fin a su ciclo en la Albiceleste tras conquistar la Copa América 2024. También quedó afuera Ángel Correa, quien perdió terreno en la consideración de Scaloni después de su salida de Atlético de Madrid rumbo a Tigres de México. El otro caso es el de Paulo Dybala, que viene de recuperarse de una operación en la rodilla y apenas disputó tres encuentros con la Roma, situación que terminó pesando en la decisión final del entrenador.

dybala roma Paulo Dybala, la gran ausencia en la prelista de Scaloni para la Copa del Mundo. Instagram @paulodybala

La prelista de 55 jugadores de la Selección argentina para el Mundial 2026

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