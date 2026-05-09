Lo que piensa Scaloni para el Mundial: Hugo Balassone dio a conocer la "carta ganadora" para el bicampeonato

A solo 33 días de que ruede la pelota en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 , la expectativa en Argentina es total. Con el listado final de 26 nombres a la vuelta de la esquina, el periodista Hugo Balassone visitó el ciclo de MDZ Entrevistas para debatir sobre la ingeniería de Lionel Scaloni en un torneo que, por primera vez, contará con 48 selecciones.

Uno de los focos de la entrevista fue la irrupción de las nuevas joyas del fútbol europeo con ADN argentino. Balassone analizó la competencia directa entre Nico Paz (de gran presente en el Como de Italia) y Franco Mastantuono .

"A veces los lugares que elegís para jugar te perjudican o te favorecen", explicó Balassone. "A Mastantuono no le salió bien irse al Real Madrid; la presión de ese club es irresistible pero difícil de sobrellevar a los 18 años. En cambio, Nico Paz apostó por un proyecto que potencia sus cualidades. Hoy, Paz está un escalón por encima en la consideración de Scaloni porque tiene lo que el técnico exige: continuidad real ".

El estado físico de los jugadores es, a esta altura, el principal dolor de cabeza para el cuerpo técnico argentino. La seguidilla de lesiones de piezas clave como Nico González o la reciente alarma por el "Cuti" Romero no solo alteran el esquema táctico, sino que obligan a Scaloni a un ejercicio de pragmatismo extremo. Balassone subrayó que, en esta instancia, la salud del grupo es la prioridad absoluta para evitar los errores del pasado reciente.

Hugo Balassone - Recorte 2 Santiago Aulicino/MDZ

"Scaloni ya aprendió de la experiencia en Qatar: no quiere jugadores que no estén al 100% o que oculten molestias por el deseo de estar", explicó el periodista. En ese sentido, recordó el enojo del técnico con Joaquín Correa en 2022, un episodio que marcó un antes y un después en la gestión del vestuario. Bajo este nuevo paradigma, la fragilidad muscular de algunos futbolistas le devuelve el protagonismo a nombres que parecían haber perdido terreno, como Marcos Acuña, cuya experiencia en partidos de eliminación directa se vuelve un activo invaluable ante las bajas.

Otro nombre que Balassone puso sobre la mesa fue el de Giovani Lo Celso. A pesar de las dudas sobre su ritmo, el analista fue tajante: "Es un histórico y a Scaloni le encanta. Esta es una Selección de mediocampistas y Gio ofrece matices de juego, de pausa y de pase filtrado que el técnico prioriza por sobre otras funciones, incluso si no llega con el rodaje ideal". Para Balassone, la estructura del equipo permite "disimular" ciertas faltas de ritmo si el jugador compensa con inteligencia táctica.

Finalmente, el análisis se centró en la gestión de cargas. Balassone citó la vieja filosofía de Carlos Bilardo, quien prefería tener a los jugadores "en una camilla" durante la previa para que llegaran descansados a la competencia, en lugar de agotados por la sobreexigencia de las ligas europeas. "Lo que más preocupa es el Cuti Romero, porque entre él y los posibles reemplazos hay diferencias sustanciales de jerarquía. La estrategia ahora es médica: saber quién puede aguantar la intensidad de un Mundial de 48 selecciones que será físicamente demoledor", concluyó.

El "Once Ideal" de Balassone: certezas y una gran incógnita

Hugo Balassone - Recorte 1 Santiago Aulicino/MDZ

A pesar de que el equipo base de Scaloni sale casi de memoria, Balassone planteó las dudas que hoy habitan en la cabeza del cuerpo técnico. Para el periodista, el equipo está "bastante armado", pero la mitad de la cancha es donde se libra la verdadera batalla táctica.

"Hay una duda que tiene que ver con si es Paredes junto a Mac Allister y Enzo, o si entra De Paul", analizó. Sobre el volante del Inter Miami, Balassone dejó una observación punzante: "De Paul es la gran incógnita". Aunque reconoció que no ha transitado su mejor nivel en la MLS, destacó que es un jugador que hace al "espíritu de la Selección" y que cuenta con el crédito de haber jugado lesionado en Qatar.

El otro gran dilema del 11 ideal es la convivencia ofensiva. Balassone se preguntó si Scaloni se animará a poner a Lautaro Martínez y Julián Álvarez juntos, y cómo impactaría eso en el rol de Messi. "A este Messi de momentos, que entiende cuándo ser reemplazado o cuándo entrar para resolver en los últimos 30 minutos, hay que rodearlo de plenitud", explicó, proyectando una formación que priorice la intensidad física.

"Julián Álvarez es el heredero del legado de Messi"

Al abordar el planteo táctico y las figuras determinantes, Balassone dejó un título que resuena con fuerza entre los hinchas: la centralidad de Julián Álvarez.

"Aunque la influencia de Messi sigue siendo vital y nunca se puede prescindir de él, la carta ganadora para ser bicampeones del mundo se llama Julián Álvarez. Él y Enzo Fernández son los que llegan en mayor plenitud física y futbolística", sentenció.

Incluso se animó a plantear el interrogante sobre el capitán: "Messi ha aceptado con el tiempo nuevos roles; sabe cuándo puede ser reemplazado o incluso ser el jugador que resuelva partidos en los últimos 30 minutos".

El "pánico" a los cruces

Sobre el cuadro del Mundial, el periodista no ocultó su inquietud ante los posibles rivales en la fase de eliminación directa (dieciseisavos de final), mencionando a potencias como España o el Uruguay de Marcelo Bielsa. Sin embargo, sorprendió con un temor particular: "Le tengo miedo a Arabia Saudita. Me da escalofríos pensar en un cruce con ellos nuevamente".

Sin Finalissima: la falta de un parámetro real

Uno de los puntos más críticos de la charla fue la ausencia de un enfrentamiento de alto nivel antes de la Copa del Mundo. Balassone lamentó que no se haya concretado la Finalissima contra España, considerándolo un bache en la preparación táctica del equipo.

"Me hubiese gustado que se juegue porque era un parámetro, y hoy llegamos sin parámetros claros", explicó el periodista. Para Balassone, la Selección se sostiene sobre un recuerdo lejano pero poderoso: el "baile inolvidable" a Brasil en el Maracaná hace un año. Sin embargo, advirtió: "En el fútbol, un año es una vida. Los equipos mutan y los rivales crecen. Los últimos partidos en la Bombonera no fueron un gran termómetro. El verdadero fuego sagrado se verá en el Mundial, que es, ante todo, una prueba de carácter".

Bonus Track: el termómetro del fútbol argentino

Balassone no esquivó los temas calientes de la Liga Profesional y dejó definiciones sobre los dos clubes más grandes del país:

Leandro Paredes y el magnetismo en Boca

Hugo Balassone - Recorte 5 Santiago Aulicino/MDZ

"Paredes va camino a ser ídolo de Boca", aseguró. El periodista destacó un gesto que el hincha valora por encima de todo: "Él volvió en plenitud, no para retirarse. Eso genera un agradecimiento y una relación de idolatría inmediata. Vino para intentar ganar la Libertadores y el hincha lo sabe".

La vereda de enfrente: "Chacho" Coudet

Sin embargo, al cruzar de vereda, fue muy analítico sobre el inicio de la era de Eduardo "Chacho" Coudet en River: "Confío en las condiciones que tiene el Chacho y en su gusto futbolero, pero veo que River tiene un plantel muy discreto", sentenció. Según Balassone, el equipo ha quedado condicionado por jugadores que no han rendido o que sufren muchas lesiones, como los casos de Salas o la discontinuidad de Colidio. "River necesita, sobre todo en la mitad de la cancha, poblarse de jerarquía y de jugadores de más calidad. Se han equivocado mucho en la política de contratación", concluyó.