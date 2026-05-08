Rumbo al Mundial 2026: la movida de la AFA que puede cambiar el debut de Nicolás Otamendi

Nicolás Otamendi podría tener una inesperada chance de jugar el debut de Selección argentina en el Mundial 2026 . El defensor está suspendido por la expulsión sufrida en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas frente a Ecuador, pero desde la AFA ya comenzaron las gestiones para revertir la situación.

Según informó Asociación del Fútbol Argentino a través de un comunicado oficial, Claudio Tapia presentó un pedido ante el Bureau de la FIFA para intentar obtener una amnistía que habilite al zaguero a estar disponible en el estreno mundialista.

En la presentación también participó Alejandro Domínguez junto al propio Otamendi y Moisés Caicedo, quien atraviesa una situación similar luego de haber sido expulsado en el mismo encuentro. Ecuador busca que el mediocampista pueda disputar el debut ante Selección de Costa de Marfil.

El fixture de la Selección argentina en el Mundial 2026

Copa del Mundo en Argentina - Mundial 2026 Irán confirmó que no irá al mundial. FIFA

El equipo dirigido por Lionel Scaloni debutará el martes 16 de junio frente a Selección de Argelia en Kansas City. Luego enfrentará a Selección de Austria y cerrará la fase de grupos contra Selección de Jordania.

Con apenas 35 días por delante para el inicio del Mundial, la resolución de FIFA puede modificar uno de los planes defensivos más importantes que tenía pensado Scaloni para el arranque del torneo.