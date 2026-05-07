Cristiano Ronaldo marcó otro gol en Arabia Saudita: a cuántos quedó de los 1000

Cristiano Ronaldo anotó un nuevo gol con Al Nassr y se acerca a los 1000 tantos en su carrera profesional.

Cristiano Ronaldo volvió a ser determinante en Arabia Saudita y alcanzó una cifra histórica. El delantero marcó en la victoria 4-2 de Al Nassr frente a Al-Shabab por la fecha 32 de la liga local y llegó a los 971 goles oficiales en su carrera profesional.

El portugués convirtió a los 30 minutos del segundo tiempo para el 3-1 parcial, tras conectar un centro desde la izquierda dentro del área. Con este tanto, quedó a solo 29 goles de alcanzar la impactante marca de los mil tantos oficiales, un objetivo que persigue desde hace tiempo y que parece cada vez más cercano.

Además del aporte de Cristiano, la gran figura de la noche fue Joao Félix, autor de los otros tres goles del conjunto visitante. Para el local descontaron Yannick Carrasco y Ali Al-Bulahi. En la tabla de goleadores, Ronaldo suma 26 tantos y se ubica tercero, detrás de Ivan Toney y Andrés Quiñones.

Otro gol de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita y a un paso del título Embed GOLAZO DE CRISTIANO RONALDO!!!!!!



EL GOL 971 EN SU CARRERA.



EL MEJOR DE TODOS LOS TIEMPOS!!!

pic.twitter.com/HG2SGeTNyy https://t.co/llhWSBNSk6 — MT2 (@madrid_total2) May 7, 2026 El presente de Al Nassr también ilusiona en el campeonato. El equipo lidera la liga saudí con cinco puntos de ventaja sobre Al Hilal cuando restan apenas dos fechas para el cierre. El próximo 12 de mayo ambos equipos se enfrentarán en un duelo que puede definir el torneo.