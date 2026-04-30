La tremenda frase de Cristiano Ronaldo sobre su futuro profesional: "El final está cerca"

Cerca de llegar a los mil goles, puntero en la Saudi Pro League con Al-Nassr y con el Mundial a la vuelta de la esquina, Cristiano Ronaldo palpitó su retiro.

A sus 41 años (cumplidos en febrero) Cristiano Ronaldo sigue demostrando que es un auténtico fuera de serie y una leyenda del deporte. A una edad en la que la mayoría de los jugadores ya están retirados, él mantiene una gran forma física y futbolística tanto con el Al-Nassr como con la Selección de Portugal.

Ya en el tramo final de su carrera profesional, tiene 3 objetivos bien claros: a nivel individual, llegar a la histórica e inédita cifra de 1.000 goles (lleva 970 convertidos); a nivel colectivo, ganar la liga de Arabia Saudita con su club y el Mundial 2026 con su combinado nacional. Si no lo consigue este año, sabe que ya casi no le queda hilo en el carretel para seguir intentándolo.

Cristiano Ronaldo palpitó su retiro profesional Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2026 Cristiano Ronaldo sabe que le queda poco hilo en el carretel. @Cristiano Así lo reconoció él propio CR7 este jueves en diálogo con CanalGOATBR: "El final de mi carrera se acerca. Disfrutemos de cada partido", lanzó el astro luso, con lo que generó una gran sorpresa y conmoción entre sus fanáticos. "Mi carrera ha sido brillante y quiero que siga siéndolo. Sigo disfrutando, sigo marcando goles", indicó luego.

En ese sentido, explicó por qué se mantiene en actividad pese a su avanzada edad para un deportista de élite: "Sigo jugando no solo por esta generación, sino también por la anterior y por la que vendrá. Lo disfruto día a día, partido a partido, año tras año, incluso ahora que me acerco al final de mi carrera. Eso es un hecho", aseguró el Bicho.