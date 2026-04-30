El insólito penal contra River por una desatención de Martínez Quarta y la heroica atajada de Beltrán

En el primer minuto del segundo tiempo, Martínez Quarta cometió un increíble penal por un error en una salida, pero Santiago Beltrán salvó a River.

Durante la visita de River Plate a Red Bull Bragantino por la fecha fecha 3 de la Copa Sudamericana, en un encuentro discreto pero con una ligera superioridad del elenco brasileño, los locales tuvieron una oportunidad inmejorable de abrir el marcador en el arranque del segundo tiempo gracias a un insólito penal a favor en el primer minuto.

No habían pasado 60 segundos de que habían regresado los equipos del descanso, cuando Lucas Martínez Quarta hizo una salida en falso del fondo y le regaló la pelota a Isidro Pitta, el delantero contrario que le salió al cruce. Sin margen de maniobra y con el rival de cara al arco, no le quedó otra alternativa que cortarlo con una falta en el área.

El insólito penal que provocó Lucas Martínez Quarta El insólito penal que provocó Lucas Martínez Quarta El árbitro Wilmar Roldán cobró inmediatamente la pena máxima y amonestó al Chino, aunque terminaría siendo llamado desde el VAR para corroborar su fallo y ver además si la falta no ameritaba una expulsión para el central millonario. Tras revisar la acción en el monitor, mantuvo la decisión inicial.

Afortunadamente para el elenco de Núñez, Santiago Beltrán estuvo iluminado toda la noche. Con varias atajas sobre sus espaldas a lo largo del partido, confirmó su papel de figura atajándole el penal a Sasha, que definió poco esquinado y a baja altura a la derecha.