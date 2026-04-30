River juega un duelo clave en Brasil contra Red Bull Bragantino: hora y cómo ver en vivo

Por la fecha 3 del Grupo H, River visitará a Red Bull Bragantino en un encuentro trascendental por el primer puesto de la zona.

River Plate buscará afirmarse como líder del Grupo H de la Copa Sudamericana en su visita al Red Bull Bragantino, este jueves por la fecha 3. El partido tendrá lugar en el estadio Nabi Abi Chedid desde las 21.30 y podrá verse por ESPN. El árbitro será el colombiano Wilmar Roldán y su compatriota Leonard Mosquera estará en el VAR.

Así llega River Plate Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/2049245200657047953?s=20&partner=&hide_thread=false Vamos nosotros pic.twitter.com/DVnzDfmsCY — River Plate (@RiverPlate) April 28, 2026 El equipo de Eduardo Coudet llega a este encuentro tras vencer 3-1 a Aldosivi el pasado sábado en el Monumental por la decimosexta fecha del Torneo Apertura. Tras empezar ganando con el gol de Giuliano Galoppo en la primera parte, el Tiburón logró empatarlo con el tanto de Tomás Fernández a los 27 del complemento, pero el Millonario, sin sobrarle nada ni lucirse, logró llevarse la victoria sobre el final con los goles de Facundo Colidio y el ecuatoriano Kendry Páez.

Justamente, para esta visita al Red Bull Bragantino, el Chacho repetirá 8 de los 11 jugadores que empezaron el partido ante el elenco marplatense y una de las dudas radica en el ingreso como titular de Páez o la ratificación de Ian Subiabre como puntero izquierdo. Además, la otra disyuntiva que tiene el DT riverplatense es el mantener al cuestionado Maximiliano Salas como delantero o reemplazarlo por el juvenil Joaquín Freitas que acumula buenos ingresos en los últimos partidos.

Así llega Red Bull Bragantino Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RedBullBraga/status/2048555271115428181?s=20&partner=&hide_thread=false Nosso próximo confronto é pela @Sudamericana. pic.twitter.com/FB6ySMh4FS — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) April 27, 2026 Por su parte, RB Bragantino llega a este encuentro tras perder 1-0 con Palmeiras, el domingo en condición de local, por la decimotercera fecha del Brasileirao que lo tiene noveno con 17 puntos. Para recibir a River, el entrenador Mancini mantiene una sola duda: el ingreso del uruguayo Ignacio Sosa o la ratificación de Matheus Fernandes como mediocampista central.

Probables formaciones Red Bull Bragantino: Tiago Volpi; José Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Gabriel Girotto, Matheus Fernandes o Ignacio Sosa; Lucas Barobosa, Eduardo Sasha, Henry Mosquera; Isidro Pitta. DT: Vágner Mancini.