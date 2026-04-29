Mastantuono fue a ver el Masters 1000 de Madrid y un hincha le gritó "aguante Boca": su lapidaria reacción

Este miércoles, Franco Mastantuono aprovechó su tiempo libre para disfrutar de tenis junto a varios compañeros del Real Madrid, en el marco del Masters 1000 que se disputa en la capital española. La jornada pintaba tranquila para el ex River , pero terminó con una escena inesperada que rápidamente se viralizó.

La joya argentina estuvo acompañada por nombres pesado del plantel merengue como Jude Bellingham, Thibaut Courtois y Andriy Lunin. Todos ellos presenciaron el partido en el que el italiano Jannik Sinner venció al español Rafael Jódar por los cuartos de final de dicho certamen.

Ayer, Enzo Fernández. Hoy, Franco Mastantuono. El ex River estuvo presente, junto a otros jugadores del Real Madrid, en el M1000 madrileño. Mirá #Madrid en el Plan Premium de Disney Plus pic.twitter.com/bK1J60mARO

Hasta ahí, todo normal. Sin embargo, la situación cambió cuando Mastantuono se retiraba del predio: mientras caminaba hacia el auto, un hincha le gritó “aguante Boca ”, en un intento claro de provocarlo por su pasado en el Millonario.

El momento en el que un hincha le grita "aguante Boca" a Franco Mastantuono" a la salida del Masters 1000 de Madrid.

El momento en el que un hincha le grita "aguante Boca" a Franco Mastantuono" a la salida del Masters 1000 de Madrid.

Aunque en un primer momento pareció no registrar el comentario, el mediocampista reaccionó una fracción de segundos después, cuando frenó, se dio vuelta y clavó la mirada hacia el grupo de fanáticos, como buscando identificar al autor del grito. No emitió palabra alguna, pero el gesto fue más que elocuente.

La escena, registrada por el programa El Chiringuito, duró apenas unos segundos y no pasó a mayores. Finalmente, Franco Mastantuono se subió al vehículo y dejó el lugar sin inconvenientes.