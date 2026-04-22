El duro momento que vivió Franco Mastantuono con los hinchas del Real Madrid: que pasó cuando entró

El clima en el Santiago Bernabéu está lejos de ser el ideal y lo sufrió en carne propia Franco Mastantuono . En una jornada cargada de tensión tras la eliminación en la UEFA Champions League, los hinchas del Real Madrid descargaron su bronca pese al triunfo 2-1 ante Deportivo Alavés.

El resultado poco importó. La posibilidad concreta de encadenar una segunda temporada sin títulos, algo que no ocurre hace más de 15 años, generó un clima hostil que se tradujo en silbidos generalizados para varios jugadores del plantel.

En ese contexto, uno de los apuntados fue Mastantuono . El argentino de 18 años fue silbado de manera contundente cuando se anunció su ingreso al inicio del segundo tiempo, en una reacción que sorprendió por su escasa participación en la serie frente al Bayern Múnich.

A los 12 minutos del complemento, el entrenador Álvaro Arbeloa decidió mandarlo a la cancha en lugar de Arda Güler. Sin embargo, lejos de ser recibido con expectativa, el ex River se topó con una fuerte silbatina que reflejó el descontento del público con su presente.

Los hinchas del Real Madrid volvieron a silbar a Mastantuono en su ingreso ante Deportivo Alavés.

Los hinchas del Real Madrid volvieron a silbar a Mastantuono en su ingreso ante Deportivo Alavés.

Lo cierto es que Mastantuono no logra afirmarse en el primer equipo. En lo que va de la temporada sumó 30 presencias sobre 50 partidos, con números discretos: tres goles y una asistencia.

Ese combo de bajo rendimiento y falta de continuidad también impactó en su lugar dentro de la Selección argentina, donde hoy aparece relegado y no está garantizada su presencia en el Mundial.