Scaloni llevó tranquilidad con Messi y dejó una advertencia para los lesionados: "Seguramente pueda pasar"

El DT Scaloni habló en la previa del amistoso con Honduras, confirmó una mejora de Messi y avisó que no llevará al Mundial a futbolistas que no estén al cien.

Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa antes del amistoso ante Honduras y llevó tranquilidad sobre la evolución de Lionel Messi. El entrenador confirmó que el capitán ya se entrenó parcialmente con el grupo y dejó abierta la posibilidad de que sume minutos en alguno de los dos encuentros preparatorios.

"Leo viene bien. Se entrenó una parte con el grupo, ya no está totalmente diferenciado. Puede ser que forme parte de alguno de estos dos amistosos. Está bastante mejor y eso nos da tranquilidad", explicó el DT desde Kansas, donde la Albiceleste continúa con su preparación para el Mundial 2026.

Scaloni actualizó la situación de Messi y llevó tranquilidad, ¿juega un rato mañana? Lionel Scaloni actualizó la situación de Messi Lionel Scaloni actualizó la situación de Messi DSports Scaloni también se refirió al resto de los futbolistas que llegaron con distintas molestias físicas y fue contundente respecto a los plazos de recuperación. "La situación de los chicos que están entrenando aparte va mejorando. Ya sabíamos cuando dimos la lista la situación de cada uno. Están bien. Lógicamente no queremos arriesgarlos en estos partidos", sostuvo.

Además, dejó una advertencia de cara al cierre de la nómina definitiva para la Copa del Mundo. "Estamos completamente seguros de que si alguno no da la disponibilidad mínima, se quedará afuera. Eso lo tenemos claro. Por ahora vienen bien, los venimos monitoreando y no los estamos arriesgando", afirmó el entrenador campeón del mundo.