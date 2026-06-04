La advertencia del DT de Honduras antes del amistoso contra Argentina: "Saldremos a ganar sin querer dañar a nadie"

A una semana del comienzo del Mundial 2026, la Selección argentina pondrá en marcha su preparación final este sábado a las 21:00 (hora de Argentina) cuando enfrente a Honduras en el primero de los dos amistosos previstos antes del inicio de la máxima cita del fútbol. El encuentro se disputará en el Kyle Field de College Station, Texas, y servirá para que el equipo de Lionel Scaloni continúe ajustando detalles de cara al debut mundialista.

En la previa del compromiso, quien tomó la palabra fue José Francisco Molina , entrenador del seleccionado hondureño. El español, que asumió el cargo en febrero de este año, destacó la importancia de medirse ante el vigente campeón del mundo y aseguró que su equipo afrontará el desafío con ambición, más allá de la diferencia de jerarquía entre ambos planteles.

“Vamos a intentar ganar”, afirmó con contundencia el técnico europeo, dejando en claro que Honduras no saltará al campo de juego únicamente para sumar experiencia. "También pensamos en el resultado, no es lo único, pero para el aficionado es importante: daremos nuestra mejor versión. Saldremos a intentar ganar, buscar el mejor resultado. Entendemos la dificultad del partido, es la campeona del mundo, estamos motivados e ilusionados, lo enfrentamos de la mejor manera", añadió.

Por otro lado, Molina señaló que sus dirigidos llegan motivados e ilusionados a este compromiso y que buscarán ofrecer su mejor versión durante los 90 minutos. Según explicó, el amistoso representa una prueba de gran exigencia para medir el nivel actual de su equipo y continuar construyendo una identidad competitiva de cara a los próximos desafíos internacionales.

Además, el entrenador reveló que desde la Selección argentina no existió ningún pedido especial relacionado con la intensidad física del encuentro. De todos modos, garantizó que Honduras jugará con respeto y sin excederse en la fricción, entendiendo la importancia que tiene este compromiso para ambos seleccionados: "Vamos a jugar un partido que para ellos es preparatorio al Mundial y para nosotros lo es para la Nations League. Lo haremos con el máximo respeto, sin querer dañar a nadie. No hay ninguna petición por parte de nadie en ese sentido", señaló.

El análisis sobre la Selección argentina

Finalmente, el DT de Honduras contó que el cuerpo técnico realizó un seguimiento de las presentaciones más recientes de los dirigidos por Lionel Scaloni para preparar el partido. “Hemos analizado los últimos encuentros de Argentina porque son los que mejor reflejan su actualidad. Queremos competir de la mejor manera posible y buscar el resultado más favorable”, concluyó el entrenador, que intentará dar el golpe frente al campeón del mundo.

selección argentina La Selección argentina se prepara para afrontar el primero de sus dos amistosos antes del Mundial. X/@Argentina

"Tuvimos una muy buena concentración en marzo, los jugadores han llegado con las mismas ilusiones y con alguna incorporación nueva. Los recibimos de la mejor manera y queremos que se sientan cómodos para ayudar a la selección y entre todos tener una muy buena semana, sobre todo muy buen partido", concluyó.