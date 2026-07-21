FIFA, FBI y apuestas: las teorías conspirativas que explotaron después de la final perdida por la Selección argentina

La derrota de la Selección argentina en la final del Mundial 2026 no solo dejó lágrimas, bronca y desilusión. En cuestión de horas, el golpe deportivo dio paso a un fenómeno que trascendió el fútbol : una avalancha de teorías conspirativas comenzó a inundar las redes sociales . Lo que para algunos fue simplemente una caída ante España , para miles de usuarios escondía una historia mucho más oscura, con supuestas presiones internacionales, amenazas y maniobras secretas que habrían definido el destino de la Copa del Mundo .

La difusión de la arenga de Lionel Messi antes del partido alimentó todavía más las especulaciones. Frases como "olvidémonos de todo" y "tranquilidad" dejaron de interpretarse como un mensaje de motivación y pasaron a convertirse, para muchos, en supuestas referencias a situaciones que el plantel habría vivido en la intimidad. Desde ese momento, cada gesto, cada decisión y cada detalle comenzaron a analizarse bajo la lupa de la sospecha.

Entre las teorías más difundidas apareció una que apuntó directamente contra la FIFA . Según esta versión, el organismo rector del fútbol mundial habría intervenido para impedir que la Selección argentina consiguiera el bicampeonato , bajo un supuesto mandato no escrito destinado a evitar que una misma selección levantara dos Copas del Mundo consecutivas. Sin pruebas que respaldaran esa afirmación, pero con un dato estadístico, la hipótesis se multiplicó rápidamente en redes sociales. Solo hay que dirigirse a los libros de historia para saber que Brasil fue el último en lograrlo con la obtención de los Mundiales de Suecia 1958 y Chile 1962, donde venció a los locales (5-2) y Checoslovaquia (3-1). Antes solo lo había logrado Italia en 1934 y 1938.

Otra de las versiones más comentadas aseguró que el FBI habría intentado detener al presidente de la AFA, Claudio Tapia , en pleno estadio. De acuerdo con ese relato, la presencia de agentes estadounidenses en las inmediaciones del vestuario generó un clima de extrema tensión que terminó afectando el rendimiento de los jugadores durante la final. Lo cierto es que el presidente de la AFA volvió al país y encabezó, junto a Lionel Scaloni y Nicolás Otamendi, la delegación (partida, ya que 9 jugadores no pisaron suelo argentino) que arribó a Ezeiza y que fue recibida con honores por una guardia de los Granaderos a Caballo.

Las especulaciones también alcanzaron a varios futbolistas argentinos que militan en la Premier League . En publicaciones virales se afirmó que Cristian Romero , Lisandro Martínez , Alexis Mac Allister y Enzo Fernández habrían recibido presiones para disminuir su nivel o incluso provocar expulsiones, en una supuesta maniobra impulsada por intereses vinculados a la corona. Paralelamente, otros mensajes sostuvieron que las casas de apuestas deportivas estuvieron detrás de las lesiones sufridas por algunos defensores, quienes, según esa versión, habrían simulado molestias físicas para beneficiar a determinados apostadores.

Enzo Fernández se fue expulsado por doble amarilla en la final del Mundial ante España. EFE

Las teorías fueron todavía más lejos. Algunas publicaciones aseguraron que los familiares de los jugadores recibieron amenazas antes de la final y que esa sería la verdadera razón por la que muchos no estuvieron presentes en el estadio. En esa misma línea, otro relato vinculó la derrota con la exhibición de una bandera de Malvinas, afirmando que la FIFA habría presionado a la delegación argentina con severas sanciones por la presencia de símbolos considerados políticos durante el torneo. Un supuesto audio de Claudio Tapia alimentó esta teoría conspirativa, ya que en el mismo se habla de una sanción de 10 años para la Selección argentina. Sobre la misma, un grupo encabezado por Lionel Messi y Rodrigo De Paul supuestamente habría aceptado el "apriete" y otro, donde se encontrarían el Cuti Romero y Enzo Fernández, habría pedido salir a ganar o ganar y que después cayera la aparente sanción y el despojo del título del mundo.

La bandera exhibida por futbolistas argentinos tras la victoria ante Inglaterra. Fotobaires

Aunque ninguna de estas versiones fue respaldada por evidencia, su impacto fue enorme y nadie, hoy en Argentina, está fuera de este tema. Las redes sociales, los algoritmos y los streamers amplificaron los relatos hasta convertirlos en parte de la conversación pública, desplazando incluso el análisis futbolístico. La derrota dejó de discutirse únicamente desde lo táctico o deportivo para transformarse en un terreno fértil para las sospechas. Más allá de que, tras el gol de Ferrán Torres a los 106 minutos del alargue, el equipo dirigido por Lionel Scaloni haya tenido tres claras para igualarlo, ganarlo o estirar todo a los penales, más sabiendo que cuenta con un arquero como Emiliano Martínez que sabe de épica.

Porque cuando el dolor es demasiado grande, muchas veces la explicación más difícil de aceptar es también la más simple. Y en la era de las redes sociales, una derrota histórica puede durar 120 minutos, pero las teorías conspirativas pueden sobrevivir durante años, alimentadas por millones de publicaciones, reproducciones y usuarios dispuestos a creer que detrás del resultado hubo algo mucho más grande que un partido de fútbol.

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