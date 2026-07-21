El impactante momento que vivió el mendocino Jero Páez: se cruzó con un oso en pleno descenso en Canadá

El rider mendocino recorría un sendero en bicicleta cuando un oso apareció de repente. El video se volvió uno de los momentos más impactantes de su viaje.

El rider mendocino Jero Páez vivió una situación tan inesperada como inolvidable durante su estadía en Canadá. Mientras realizaba uno de sus habituales descensos por senderos de montaña, registrando el recorrido para compartirlo en sus redes sociales, se encontró cara a cara con un inesperado visitante: un oso cruzó el camino a pocos metros de su bicicleta.

Lejos de entrar en pánico, Páez mantuvo la calma y continuó con el descenso. Al mismo tiempo, el animal siguió su recorrido con total naturalidad, cruzó el sendero a toda velocidad y ni siquiera desvió la mirada hacia el deportista mendocino, que pasó muy cerca de él.

El impactante momento del rider mendocino Jerónimo Páez en Canadá La escena, registrada por la cámara que llevaba el ciclista, refleja la tranquilidad con la que ambos reaccionaron en un encuentro tan poco habitual como impactante. En apenas unos segundos, el oso desapareció entre la vegetación y Jero continuó su recorrido sin inconvenientes.

El deportista se encuentra en Canadá disfrutando de unos días de descanso luego de completar su gira europea, aunque aprovecha cada jornada para seguir recorriendo senderos y compartiendo sus experiencias sobre la bicicleta.