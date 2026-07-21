Independiente Rivadavia y la Supercopa: las dos fechas que ganan fuerza para jugar la final

Tras la suspensión, comenzaron a surgir las primeras alternativas para reprogramar la Supercopa que enfrentará a Independiente Rivadavia y al Pincha.

La suspensión de la final de la Supercopa Argentina entre Independiente Rivadavia y Estudiantes de La Plata, prevista originalmente para el 21 de julio en Córdoba, obligó a la AFA a comenzar a buscar un nuevo lugar en el calendario.





Y aunque todavía no hay confirmación oficial, ya aparecieron dos fechas tentativas para disputar uno de los partidos más importantes de la historia de la Lepra.





Según trascendió desde el entorno de Estudiantes, la organización analiza dos posibles ventanas para reprogramar el encuentro: entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre aprovechando que la FIFA habilitara una ventana internacional extraordinaria en esas fechas. En caso de no prosperar esa alternativa, la segunda opción aparece durante la ventana de Eliminatorias Sudamericanas prevista entre el 9 y el 17 de noviembre.

Independiente Rivadavia tiene dos fechas tentativas para jugar la final de la Supercopa El actual campeón de la Copa Argentina no contará con Sebastián Villa. Alf Ponce Mercado / MDZ





La intención de la AFA es encontrar una fecha que no altere el desarrollo del Torneo Clausura ni complique el calendario de ninguno de los dos equipos, especialmente el de Estudiantes, que además enfrenta compromisos continentales. Para Independiente Rivadavia, que también sigue en Copa Libertadores, la espera continúa. El equipo mendocino deberá seguir enfocado en el campeonato local mientras guarda la confirmación del día en que tendrá la posibilidad de disputar un nuevo título nacional, un hecho histórico para la institución.



