Verón estalló contra la AFA tras la suspensión de la Supercopa Argentina: su lapidario posteo

Luego de que se confirmara la reprogramación de la final entre Estudiantes e Independiente Rivadavia, Juan Sebastián Verón salió con los tapones de punta en sus redes sociales.

Este sábado, la AFA comunicó la suspensión de todos los partidos del fútbol argentino programados para el lunes 20 y martes 21 de julio, y en la volteada cayó una final: no se disputará la Supercopa Argentina entre Estudiantes e Independiente Rivadavia.

Esta situación provocó una fuerte reacción en La Plata, y el que salió con los tapones de punta fue nada menos que Juan Sebastián Verón. El presidente del Pincha explotó en sus redes sociales apenas se confirmó oficialmente la postergación.

El posteo que publicó Verón contra la AFA tras la suspensión de la final Sin filtros, la Bruja aprovechó la postergación de la final para volver a apuntar contra la conducción de Claudio Tapia y puso el foco en los miles de hinchas que ya habían organizado el viaje. "Una vergüenza. No les importa si la gente ya sacó entradas, pasajes y armó ya su viaje... increíble. Mirá que tuvieron tiempo para hacerlo", publicó en su historia de Instagram, en llamas por la decisión.

La historia de Verón tras la suspensión de la Supercopa Argentina. El reclamo de Verón no apuntó únicamente a la suspensión, sino al momento en que fue comunicada. Desde Estudiantes consideran que la AFA podría haber oficializado la medida desde el jueves, luego de la clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial, evitando que muchos simpatizantes siguieran comprando pasajes y entradas.