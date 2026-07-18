Mbappé lanzó un fuerte vaticinio sobre Lionel Messi, tras batir su récord de goles en Mundiales

Tras la derrota 4-6 ante Inglaterra, a Kylian Mbappé le preguntaron qué sentía por haber superado la marca de Lionel Messi y respondió de manera elocuente. El video.

Mbappé se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales en la derrota 4-6 ante Inglaterra por el tercer puesto.

Al Mundial 2026 le queda un solo partido: la final de este domingo entre la Selección argentina y España en el MetLife de Nueva Jersey. No obstante, el partido por el tercer puesto dejó en el centro de los flashes a Kylian Mbappé, que escribió otra página grande en la historia del fútbol.

Con el doblete que selló en la derrota 6-4 ante Inglaterra, la estrella de Francia se convirtió en el máximo goleador histórico de los Mundiales con 21 tantos. Así, batió uno de los incontables récord de Lionel Messi, quien ahora lo sigue de atrás con 20.

Mbappé, contundente tras superar el récord histórico de Messi El tema es que al capitán argentino todavía le queda un partido, y es nada menos que la final ante España. En ese contexto, Mbappé fue claro a la hora de hablar sobre el hito que acababa de anotarse. "Ya lo dije: Leo marca todo el tiempo y mañana va a hacer un gol seguro", aseguró Kiki, dejando un fuerte vaticinio de cara al partido decisivo y asegurando que Messi alcanzará o incluso batirá la marca.

Las declaraciones de Kylian Mbappé tras superar a Messi como máximo goleador de la historia de los Mundiales. Video: ESPN Sin embargo, lejos de celebrar el logro individual, el crack del Real Madrid dejó en claro que hubiera preferido cambiar esa récord de goles por una chance más de disputar su tercera final del mundo consecutiva.