El autocrítico mensaje de Mbappé para Deschamps antes de su último partido como DT de Francia: "Deberíamos haberte dado un mejor final"

Mbappé, la gran figura francesa, le dedicó una carta al entrenador campeón del mundo que dejará su cargo tras el duelo por el tercer puesto ante Inglaterra.

Francia cierra una era histórica y Mbappé dejó un mensaje que conmovió a los hinchas.

Kylian Mbappé le dedicó un emotivo mensaje a Didier Deschamps en la previa del partido por el tercer puesto del Mundial 2026 ante Inglaterra. El entrenador dejará su cargo una vez finalizada la participación de Francia en el torneo y la figura del Real Madrid aprovechó la ocasión para agradecerle por sus 14 años al frente de la selección.

A través de una sentida carta, Mbappé reconoció que el plantel no logró darle el cierre que merecía uno de los técnicos más exitosos de la historia del fútbol francés. "Hoy es tu último baile. Tú que nos has dado tanto. Deberíamos haberte dado un mejor final, pero fallamos", escribió el delantero.

El mensaje de Kylian Mbappé en sus redes sociales. X / @KMbappe El capitán francés también destacó el papel de Deschamps en la reconstrucción de Les Bleus y en los éxitos obtenidos durante más de una década. "Has sido un jugador importante en la renovación de este equipo. La gente no siempre ha apreciado tu grandeza, pero el tiempo y la historia se encargarán de ello", señaló.

Mbappé además agradeció la confianza que recibió durante todos estos años. "Gracias por darme la oportunidad de representar a mi país en el escenario más grande durante tanto tiempo. Me siento privilegiado de haber estado junto a una de las más grandes leyendas de nuestro país", expresó.

El recorrido de Deschamps en Francia y su posible reemplazante Zinedine Zidane sería el elegido por la Federación Francesa de Fútbol para suceder a Didier Deschamps como DT. DPA Deschamps cerrará su ciclo este sábado frente a Inglaterra en Miami. Durante su gestión dirigió a Francia en cuatro Copas del Mundo: alcanzó los cuartos de final en Brasil 2014, conquistó el título en Rusia 2018, fue subcampeón en Qatar 2022 y ahora buscará quedarse con el tercer puesto en el Mundial 2026.