La cruda autocrítica de Mbappé tras quedar eliminado en semifinales ante España: "No estuvimos a la altura"

Luego de la categórica derrota en la semifinal contra España, Kylian Mbappé reconoció el muy mal partido que hizo Francia en Dallas.

Este martes, la Selección de Francia sucumbió ante España y quedó eliminada en las semifinales del Mundial 2026 al perder 2-0 de manera categórica en Dallas. De este modo, el equipo dirigido por Didier Deschamps no llegará al final del torneo con la posibilidad de levantar el título, la primera vez que le sucede desde el debut de Kylian Mbappé.

El delantero estrella de Les Bleus y el Real Madrid, una auténtica máquina cuando se trata de disputar Copas del Mundo, tuvo su peor actuación en lo que va del certamen y fue completamente anulado por la defensa ibérica. Una vez consumada la derrota, no buscó excusas y fue muy autocrítico de la actuación del equipo.

La autocrítica de Kylian Mbappé Kylian Mbappé jugó su peor partido en el Mundial. EFE "No jugamos el partido que queríamos, ni tácticamente, ni técnicamente, ni en cuanto al nivel general que mostramos. Cuando no hacés lo que tenés que hacer en una semifinal de un Mundial, no ganás", señaló sin preámbulos el goleador galo en una entrevista con la cadena francesa M6.

A su vez, reconoció los méritos del rival: "España se mantuvo fiel a su plan de juego, que es lo que la caracteriza: un equipo al que le gusta tener la posesión y marcar el ritmo. La idea era presionarlos arriba para evitar que se acomodaran en su ritmo, pero no lo logramos. Hubo demasiados errores técnicos; no supimos cómo hacerles daño cuando más lo necesitábamos".

"Les dejamos marcar el ritmo; dependía de nosotros cambiar el equilibrio de poder, y ahí fallamos. Desde el principio, con la presión que ejercimos, siempre nos encontramos tres contra dos en el mediocampo, y contra España, eso ya es complicado", insistió en la misma sintonía.