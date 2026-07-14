Francia quedó eliminada ante España y los memes no se hicieron esperar: Mbappé, el principal apuntado
Francia y Mbappé jugaron su peor partido en el Mundial, sucumbieron ante España en semis y las redes estallaron tras el pitazo final.
La temible y, en apariencia, imbatible Francia sucumbió ante España este martes por las semifinales del Mundial 2026. Los dirigidos por Luis de la Fuente se impusieron con mucha autoridad en Dallas por 2-0 gracias a los goles de Mikel Oyarzabal de penal a los 22 minutos y Pedro Porro a los 58'.
Les Bleus no lograron mostrar su mejor juego y las redes no perdonaron. Tras el pitazo final, las plataformas se llenaron rápidamente de memes. La plena mayoría tuvieron como principal apuntado a Kylian Mbappé, que fue anulado completamente en el campo y cerró su peor partido en la Copa del Mundo.