España le rompió la racha: cuál fue última vez que Francia había empezado perdiendo un partido de Mundial

Con el gol de Oyarzabal a los 22 minutos, España le cortó a Francia una larga seguidilla de partidos sin verse abajo en el marcador en una Copa del Mundo.

Este martes chocaron España y Francia en un auténtico partidazo por las semifinales del Mundial 2026. Dos de las mejores selecciones del planeta que jugaron una suerte de final anticipada -también se le puede llamar así al Argentina vs. Inglaterra del miércoles- que comenzó mejor para los de rojo, vestidos de blanco para la ocasión.

La Furia logró abrir el marcador al minuto 22 gracias a un penal por una falta de Lucas Digne a Lamine Yamal en el área. Mikel Oyarzabal fue el encargado de ejecutarlo y lo intercambió por gol. De este modo, logró romper una larga racha que arrastraban los galos en el certamen y que habían logrado mantener durante toda esta edición, hasta hoy.

El gol de penal de Oyarzabal para el 1-0 de España ante Francia Oyarzabal puso el 1-0 de penal para España Telefe Es que Les Bleus comenzaron perdiendo un partido por primera vez en toda esta Copa del Mundo, algo que no le pasaba desde la final de Qatar 2022 contra la Selección argentina. En aquella oportunidad también se vieron abajo por un gol desde los doce pasos pateado por Lionel Messi, y curiosamente también a los 22 minutos del primer tiempo (hubo unos 30 segundos de diferencia entre ambos).

En este Mundial 2026 había recibido solo 2 goles antes de la semifinal: en el 3-1 contra Senegal por la fecha 1 (los africanos marcaron el descuento cuando ya iban 2-0 abajo) y en el 4-1 contra Noruega por la fecha 3 (nuevamente, los nórdicos descontaron cuando iban dos tantos abajo). En el resto de los encuentros terminaron con el arco en cero.