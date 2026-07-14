En vivo: España derrota 2-0 a Francia y acaricia la final de un Mundial después de 16 años

España le gana 2-0 a Francia en el partido correspondiente a las semifinales en busca de un lugar en la gran final del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

España asumió el protagonismo en el arranque de la semifinal y se adueñó de la pelota en Dallas. Con presión alta y circulación rápida, el conjunto de Luis de la Fuente juega la mayor parte del tiempo en campo rival, mientras Francia se muestra replegada y apuesta a recuperar para salir de contra. Por ahora, la Roja marca el ritmo del partido y obliga a los galos a defender cerca de su propia área.

La apertura del marcador llegó tras un error de Lucas Digne. El lateral francés intentó rechazar sin advertir la posición de Lamine Yamal y terminó golpeándolo dentro del área. El árbitro Iván Barton sancionó penal y España aprovechó la oportunidad para ponerse 1-0 arriba.

Como si eso fuera poco, Francia sufrió otro golpe a los 31 minutos del primer tiempo: William Saliba sintió una molestia física y debió abandonar la cancha. En su lugar ingresó Maxence Lacroix, en una modificación obligada que alteró la estructura defensiva de Didier Deschamps.

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La Roja estuvo muy cerca de ampliar la diferencia a los 37 minutos. Una mala salida francesa derivó en una rápida combinación de pases de los españoles, que generó una situación clarísima para el segundo tanto. Francia sigue sin encontrar respuestas y depende de alguna aparición de Kylian Mbappé para equilibrar el trámite.

Por ahora, España muestra una versión sólida, agresiva y con mucho control del juego, mientras que Francia luce incómoda y lejos del nivel que había exhibido en las rondas anteriores. El conjunto ibérico está a un paso de la final, aunque todavía queda mucho por jugar en Dallas.

España golpeó por segunda vez en el inicio del complemento. El 2-0 llegó a los 12 minutos. Tras una gran combinación ofensiva con Dani Olmo, Pedro Porro apareció por sorpresa en ataque, quedó cara a cara con Mike Maignan y definió con categoría para estirar la diferencia de La Roja.

Golazo de Pedro Porro para el 2-0 de España

Pedro Porro marcó el 2-0 de España. Telefe

Tres minutos más tarde, el equipo de Luis de la Fuente volvió a festejar. Lamine Yamal definió con enorme calidad dentro del área y marcó lo que parecía ser el 3-0. Sin embargo, el árbitro anuló la conquista por posición adelantada del joven delantero del Barcelona.

A Lamine Yamal le anularon un gol por un offside finito

Fue offside pero... ¡que golazo marcaba Lamine Yamal ante Francia!



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Noticia en construcción.

El minuto a minuto de Francia vs España