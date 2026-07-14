Cornejo se despegó de los dichos de Casado sobre Francia: qué le dijo al embajador

En medio de la controversia diplomática con Francia por la publicación en redes sociales de la vicegobernadora Hebe Casado calificando de “equipo africano” a la selección de fútbol francesa, el gobernador Alfredo Cornejo se despegó de esas declaraciones. El mandatario provincial envió una carta al embajador francés en Argentina afirmando que los dichos de Casado son “expresiones individuales y de carácter personal” que no reflejan “el sentir de la comunidad mendocina”.

El mensaje fue entregado por el subsecretario de Relaciones Institucionales del Gobierno provincial, José María Videla Sáenz, al embajador francés en Argentina, Romain Nadal, durante el acto de celebración por el Día Nacional de Francia, que se realizó en la embajada de Francia en Buenos Aires.

Nadal había criticado públicamente a la vicegobernadora mendocina y la declaró “persona no grata” luego de la publicación que realizó en la red social X (ex Twitter) calificando de “equipo africano” a la selección de fútbol de Francia.

El diplomático había reclamado también una comunicación de parte del gobernador Cornejo, pero desde el Gobierno de Mendoza habían mantenido silencio hasta el momento, hasta que este martes se produjo un contacto formal para calmar las aguas.

Como subsecretario de Relaciones Institucionales, entregué al embajador de Francia en Argentina, Romain Nadal, una carta del gobernador Alfredo Cornejo en la que expresa la posición institucional del Gobierno de Mendoza. pic.twitter.com/zgdZXVS8Go

En la carta enviada al embajador de Francia en Argentina, el gobernador Alfredo Cornejo reconoce que recibió una comunicación de parte del diplomático y remarcó que “considero un deber institucional y personal ponerme en contacto directo para ratificar, de la manera más firme, que el espíritu, la identidad y la historia de Mendoza se encuentran indisolublemente ligados al respeto mutuo y a la hermandad inalterable con el pueblo francés”.

El mandatario provincial se desmarcó de las declaraciones de Casado y lejos de defender a la vicegobernadora, tildó la publicación de expresiones individuales y personales.

“Deseo transmitirle con total claridad que las expresiones individuales y de carácter personal que no reflejan el respeto universal a la diversidad, de ninguna manera representan el sentir de la comunidad mendocina ni la política de integración de este territorio, ni mucho menos del Gobierno que me toca conducir”, expresó Cornejo.

Asimismo, sostuvo que “Mendoza ha sido, es y seguirá siendo una tierra de apertura, que celebra la riqueza de la convivencia cultural y rechaza plenamente toda manifestación de carácter discriminatorio”.

Sobre el final del mensaje, el gobernador expresó que “con miras a salvaguardar nuestra historia, nuestra inmigración y los importantes intercambios productivos, culturales y académicos que benefician a ambas sociedades, confirmo la absoluta disposición de este Gobierno a mi cargo para continuar coordinando con Usted y su Embajada los canales de trabajo conjuntos en un marco de plena coincidencia de principios constitucionales y diplomáticos”.

Esta es la nota completa que envió Cornejo al embajador de Francia en Argentina: