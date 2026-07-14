La curiosa postura de los aliados de Cornejo por las PASO en Mendoza y una posible reforma

El presidente Javier Milei persiste a nivel nacional con la idea de eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) a nivel nacional y busca el acompañamiento de espacios opositores en el Congreso para aprobar el proyecto, que lo ha presentado como una Reforma Política.

Sin embargo, en Mendoza habrá una postura diferente. Como ya adelantó el gobernador Alfredo Cornejo, en la provincia no suspenderá o eliminará las PASO y esa medida será independiente de cómo pueda votar el radicalismo en el Congreso Nacional.

Lo cierto es que la decisión en Mendoza abre la puerta a diferentes visiones e interpretaciones que tienen los partidos políticos en la provincia, particularmente los aliados al radicalismo dentro del Frente Cambia Mendoza, ya sea el propio espacio del presidente, con La Libertad Avanza (LLA), como así también en el PRO.

La situación es, al menos, compleja para estos dos partidos políticos, ya que los argumentos extrapolíticos que han utilizado anteriormente para avanzar sobre suspensiones o directa eliminación de las PASO, son las que chocan con la decisión de Cornejo, que aún no ha sido cuestionada, al menos desde el entorno de Cambia Mendoza.

Una de las críticas que se ha hecho de las PASO, fuera de lo estrictamente político, es un progresivo "hartazgo" de la ciudadanía a la hora de votar. Yendo a los hechos, hay casos en Mendoza donde los ciudadanos han tenido que ir hasta 7 veces a las urnas en un solo año, como lo fue en 2019 y 2023, con desdoblamientos de elecciones municipales y provinciales, más las PASO y Generales Nacionales, a las que se sumó el balotaje.

La otra crítica suma al argumento anterior el factor económico, en una visión que sostiene que es un "gasto innecesario" por parte del Estado el de solucionar las internas de los propios espacios políticos en una elección previa, catalogada también como una "gran encuesta nacional".

El PRO y La Libertad Avanza, en veremos en Mendoza

A pesar de algunas declaraciones de la oposición, con una rama del peronismo uqe especula con presentar un proyecto para eliminar las PASO en Mendoza, más la visión del kirchnerismo que está a favor de estas primarias, quienes son aliados a Cornejo y que supieron criticar esta herramienta, hoy no han salido a criticar la postura oficial.

Es el caso de La Libertad Avanza, por ejemplo, que tiene una visión contradictoria. Facundo Correa Llano, presidente de LLA en Mendoza y diputado nacional, señaló este lunes a MDZ Radio al programa MDZ Club (por FM 105.5) que si bien están en contra de las PASO a nivel nacional, esperarán a ver qué ocurre en el Congreso para establecer alguna postura o negociación a nivel provincial.

Facundo Correa Llano abrió el debate sobre la ley de Zona Fría Cámara de Diputados de la Nación

"Yo lo he manifestado desde lo económico y desde el hartazgo de la ciudadanía. Entendemos que la interna se tiene que hacer dentro de cada partido político", dijo a MDZ Club Correa Llano.

Si bien en un mometno evitó responder si está de acuerdo o no con las PASO en Mendoza, agregó: "A nivel nacional venimos proponiendo la eliminación de las PASO. Entendemos que primero debemos hacerlo a nivel nacional. El Gobernador se ha manifestado a favor de mantener PASO en Mendoza. Pero hoy estamos con todo el foco en lo que ocurra en el Congreso".

Por otro lado, también hay una situación al menos rara en el PRO, sobre todo porque en 2025 fueron los grandes protagonistas de la suspensión de los comicios, con una propuesta votada en la Legislatura de la diputada Stella Huczak, quien además hoy es vicepresidenta del partido que lidera Gabriel Pradines.

Desde el partido sostuvieron que aún no hay una postura tomada respecto a Mendoza, pero adelantaron que, como en la mayoría de los espacios, hay posturas a favor y en contra.

Stella Huczak, Lula Balsells, Gabriel Pradines, Cintia Gómez y Jimena Cogo, del PRO. Instagram @lulabalsellsmiro

Si vamos al archivo, Huczak señaló el año pasado en diálogo con Aconcagua Radio que las PASO "a veces están bien y a veces no" y criticó el sistema conforme fue avanzando año tras año: "Empezaron como buena herramienta y quedó obsoleta. Creo que los partidos políticos deben elegir a sus propios candidatos. Por el momento para mí son innecesarias", planteó.

Y acto seguido, agregó de forma tajante: "En mi caso personal creo que hay que eliminarlas totalmente. Si el proximo año podemos presentar para que se suspendan en 2026 (sic) lo haría", finalizó.

El financiamiento de las PASO en Mendoza

Por último, aventuran algunos dirigentes de la alianza electoral de Cambia Mendoza - La Libertad Avanza, que más allá que haya elecciones primarias el año que viene, se podría discutir el financiamiento de las mismas.

Algunos dirigentes ya trabajan la idea -al menos en las conversaciones- de que sean los propios partidos políticos o espacios electorales quienes financien no sólo la campaña, sino también el costo de parte de las elecciones, como podría ser el pago de la boleta única, entre otros.

Lo cierto es que, por el momento, aún no hay una postura tomada de los aliados en Mendoza, pero está claro que aún no han lanzado alguna visión contraria a la avanzada de Cornejo y el radicalismo de mantener las PASO, pese a lo que hayan dicho en el pasado.