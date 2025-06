La Legislatura suspendió las PASO también en el 2026: cómo afecta en Mendoza

La iniciativa ya contaba con media sanción desde la Cámara Baja, pero en el Senado se realizó una modificación clave que no había aceptado en un primer momento el radicalismo: incluir el 2026 en la suspensión de las primarias.

Esto es clave, ya que si el gobernador Alfredo Cornejo decide mantener el desdoblamiento de los comicios en Mendoza, los mendocinos votaremos no solamente el 26 de octubre en las elecciones nacionales, sino que se agregarían fechas en 2026, tanto para primarias provinciales (en febrero) como para generales provinciales (en abril).

De esta forma, al agregar el 2026 en la suspensión de las PASO , no se votará en las primarias de febrero, y directamente tendremos comicios generales el 12 de abril. Lo mismo ocurrirá si algún intendente decide desdoblar sus elecciones comunales.

De acuerdo con los cambios, pero con advertencias

Sol Salinas, desde Cambia Mendoza, fue la miembro informante, y destacó que la revisión del Senado "agrega que dicha suspensión de las PASO contempla el calendario electoral legislativo de Mendoza, es decir, 2025 y 2026".

"Se deja en claro el espíritu de las PASO, sin especulación y entendiendo el contexto y demanda social de tener un calendario electoral sencillo y directo, con reducción de gasto público", expresó.

De la misma forma se mostró Stella Huczak, de La Unión Mendocina (LUM) y quien fue autora del proyecto: "Vamos a acompañar estos cambios porque siguen con los lineamientos del proyecto que presentamos, que era reducir el gasto público y evitar tantas elecciones".

La diputada provincial Stella Huczak. Foto: Prensa Legislatura de Mendoza La diputada provincial Stella Huczak. Foto: Prensa Legislatura de Mendoza

De igual forma, apuntó contra el Gobierno: "Insistimos en que el Gobernador debe anunciar da una vez por todas el calendario electoral y deje de especular con este tema".

Desde el Partido Verde, Emanuel Fugazzotto señaló que votaría a favor, pero recordó que la semana pasada él presentó una moción para agregar el 2026 en el texto y terminar con esa especulación. Sin embargo, el radicalismo, que hoy votó a favor, decidió no acompañarlo.

"La semana pasada dijimos que si querían suspender las PASO, lo coherente era hacerlo para el 2026 también. Por suerte el Senado tuvo más coherencia y lógica que Diputados. Espero que no pasemos más papelones como el que pasamos con este proyecto", declaró el diputado.

Agregó de igual forma que en las declaraciones políticas "se habla de ahorro pero nadie dice qué se hará con eso. Espero que esa plata no la pongan en la campaña del oficialismo", marcó.

De igual forma insistió en que esta propia decisión "es una mera especulación política, porque quienes hoy están en contra de las PASO, mucho tiempo fueron voceros de la defensa de la institucionalidad y participacion democrática".

Negativa del PJ

Desde el peronismo se mostraron absolutamente en contra de este proyecto. Germán Gómez, jefe de bloque del PJ, indicó que seguirían "en la misma posición" que la semana pasada.

"Realmente esto nunca ha pasado, se atenta contra las banderas de al institucionalidad, buena fe y seguimos insistiendo con esto, porque el Gobernador no decide si tendremos elecciones unificada o desdobladas", puntualizó.

El diputado peronista Germán Gómez. Foto: Prensa Legislatura de Mendoza El diputado peronista Germán Gómez. Foto: Prensa Legislatura de Mendoza

Para Gómez, esta situación de incertidumbre "complica a todos, porque la elección es un tema de suma importancia. Que estemos parados así porque el Gobernador no puede arreglar las cosas de su fuerza política no está bien. No se ha visto en la historia de Mendoza", opinó.

Y marcó: "Que el Gobernador nos coloque al resto de los partidos y a la sociedad en este grado de incertidumbre es lamentable desde el punto de vista institucional. No ha pasado nunca", insistió.

Por otro lado, José Luis Ramón, del monobloque Consumidores y Ciudadanos, fue otro diputado que se mostró en contra del proyecto, al considerar que "este invento de eliminar las PASO viene por parte de los partidos grandes, que son quienes tienen asegurado el financiamiento".

De esta forma, opinó que la suspensión de las primarias "va en perjuicio directo de las fuerzas políticas pequeñas, que somos quienes pudimos darnos a conocer con las PASO".

"Los partidos mayoritarios pretenden que desaparezcamos. Cornejo sigue haciendo trampa porque no dice qué hará con el desdoblamiento o unificación", terminó.

Cronograma electoral