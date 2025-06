Para Ricardo Gil Lavedra, el Gobierno de Javier Milei encuentra un "cierto goce sádico" en su ajuste

En diálogo con el canal de noticias A24, Gil Lavedra señaló: "La cuestión con el periodismo me parece inadmisible porque no cabe ninguna duda de que la palabra presidencial insultando innecesariamente, agraviando, humillando, es una forma de censura indirecta"

"En la Argentina de hoy no hay censura, pero la censura también tiene formas indirectas, que es la autocensura, que es tratar de intimidar o inhibir la expresión ajena", agregó el exdiputado nacional en línea con su análisis sobre la relación entre el Ejecutivo y el periodismo.

Además, fue consultado sobre la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner, y la narrativa peronista en cuanto a un escenario de proscripción. A propósito, subrayó: "El peronismo ha sido proscripto, y eso forma parte del imaginario peronista, pero esto no es una proscripción, es una sentencia judicial".

Ricardo Gil Lavedra se refirió a Javier Milei

Por otro lado, quien integró el tribunal que condenó a la cúpula militar del Proceso de Reorganización Nacional con la vuelta de la democracia, aseguró que Javier Milei no es tolerante: "Escasamente, no tolera las limitaciones de un sistema republicano". En esta línea, aseguró que Milei no es tolerante, sino que "es un Gobierno que tiende a imponer su pensamiento, el pensamiento único",

Asimismo, Ricardo Gil Lavedra criticó el programa económico del Gobierno Nacional. En esta línea, manifestó encontrar "cierto goce sádico" en el ajuste que está llevando adelante la gestión de Javier Milei.