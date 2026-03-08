Milei viajó a Nueva York para atraer inversiones para la Argentina

Luego de participar de la cumbre en Florida que dio nacimiento a un conglomerado de países de Latinoamérica para luchar contra los carteles narcos y amenazas terroristas, el presidente Javier MIlei junto a su comitiva abordó un vuelo que lo trasladó a Nueva York donde le espera el Argentina Week que convocará a empresarios interesados en las oportunidades que ofrece la economía local.

En ese escenario, el jefe de Estado intentará posicionarse como un "referente regional que logró derrotar al populismo en la Argentina" y estabilizar la economía a partir de las “ideas de la libertad”. En particular, destacará el descenso de la inflación y las políticas de ajuste fiscal como logros de su administración.

El Presidente hizo un alto este domingo en el cronograma de actividades para visitar la Tumba del Rebe Lubavitch durante la mañana.

Se trata de la féretro del líder religioso, el séptimo líder de la dinastía jasídica Jabad-Lubavitch, ubicada en el cementerio de Montefiore en Queens. La del domingo es la tercera visita del libertario: la primera data del 27 de noviembre de 2023, en la previa a la asunción, y la segunda del 7 de noviembre de 2025.

Asimismo, Javier Milei disertará el lunes a las 14, en la Yeshiva University, y cerrará la jornada con un discurso en una Gala Anual J100 de The Algemeiner, el célebre evento que reconoce a las 100 personas más influyentes en respaldo a Israel. Se celebra desde 2014 y honra a personalidades destacadas en la pelea contra el antisemitismo.

Para el martes, el jefe de Estado se reunirá a las 9:50 con el titular del CEO del JP Morgan, Jaime Dimon, e inaugurará formalmente la Argentina Week 2026 en la Ciudad de Nueva York para atraer inversores al país.

La actividad anunciada fue organizada por la Embajada Argentina en los Estados Unidos, el JPMorgan y el Bank of America. Allí estarán presentes los ministros Pablo Quirno y Luis Caputo, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y el embajador argentino Alejandro Oxenford, quienes participarán de los paneles del evento. También asistirán varios gobernadores.

En horas del mediodía, los hermanos Milei partirán rumbo a Santiago de Chile, donde estiman aterrizar a las 23:30, para el miércoles asistir a la Ceremonia de asunción presidencial del reciente electo Kast, que se realizará en el Congreso Nacional, en la ciudad de Valparaíso.

La administración libertaria busca brindar un gesto con el líder del Partido Republicano que viajó a Buenos Aires el día después de su triunfo en el balotaje en Chile. Luego de la ceremonia, a las 15, la delegación regresará al país.