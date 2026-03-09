Nueva embestida de Javier Milei contra los gremios de transporte que adhirieron al paro: multó a la UTA y La Fraternidad

El Gobierno de Javier Milei avanzó con una serie de multas contra los gremios ferroviarios y de colectivos que pararon el 19 de febrero.

El presidente Javier Milei instruyó a la Secretaría de Transporte a aplicar multas millonarias a los gremios ferroviarios y de colectivos que se sumaron al paro general del 19 de febrero convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), pese a que regía una conciliación obligatoria.

De cuánto fue la multa por adherir al paro de la CGT Según la información oficial que trascendió, las sanciones alcanzarían cerca de 70.000 millones de pesos para la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y unos 20.000 millones de pesos para La Fraternidad, el sindicato que agrupa a los maquinistas de trenes.

La decisión fue tomada luego de que ambos gremios se plegaran a la medida de fuerza pese a que estaba vigente el procedimiento de conciliación laboral obligatoria. En el caso de la UTA, la medida había sido dictada el 10 de febrero y regía hasta el 26 de ese mes, mientras que para La Fraternidad se había establecido del 4 al 26 de febrero.

La Secretaría de Transporte depende del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, área que deberá instrumentar las sanciones económicas contra los sindicatos.

CGT en Tribunales La CGT volverá a movilizarse hacia el Palacio de Tribunales como parte de su estrategia para frenar algunos puntos de la reforma laboral del Gobierno. En un primer momento, en el Gobierno se había evaluado avanzar con la quita de la personería gremial a las organizaciones sindicales por incumplir la conciliación. Sin embargo, finalmente se optó por aplicar multas económicas como primera sanción.