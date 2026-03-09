El empresariado se muda a Estados Unidos para la "Argentina Week" con la presencia de Javier Milei y gobernadores

En medio de sus cruces con varios empresarios locales, el presidente Javier Milei desembarcó en Estados Unidos donde dará lugar el lanzamiento del " Argentina Week ", una suerte de "road show" argentino.

El evento se desarrollará entre este lunes y martes en Nueva York, con el objetivo de mostrar a la Argentina como un hub de inversión ante CEOs, inversores, empresarios y directivos de grandes empresas globales.

De esta manera, el empresariado se muda a Estados Unidos para el Argentina Week con una serie de intensas jornadas donde buscarán promover las oportunidades que ofrece el país, junto a Javier Milei y varios gobernadores.

En la previa, el mandatario argentino participó de la cumbre "Escudo de las Américas" en Miami, convocada por el presidente estadounidense, Donald Trump, junto a aliados de la región, en medio de la escalada bélica en Medio Oriente. También Milei se reunió con el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent.

Cabe recordar que el presidente argentino también viene de mantener varios cruces públicos con varios empresarios locales importantes, como el CEO de Techint, Paolo Rocca; y el dueño de FATE y Aluar, Javier Madanes Quintanilla.

Entre las empresas que se harán presente destacan Mercado Libre, Globant, Quilmes, Macro, Galicia, Supervielle y Ualá.

Por otro lado, con la mira puesta en Vaca Muerta, el rubro energético será de los más buscados, junto al minero. De estos sectores estarán YPF, Pampa Energía, Pan American Energy, Río Tinto Argentina y Aconcagua, entre otros.

Gobernadores

Además de la presencia del Presidente, el evento contará con la asitencia de cerca de 10 gobernadores, quienes buscarán posicionar a sus provincias frente a inversores internacionales para fomentar sus industrias.