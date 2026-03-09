Pronóstico: en qué provincias no parará de llover y granizar hoy

El pronóstico del advierte que distintas regiones de Argentina estarán bajo alerta por tormentas intensas y lluvias persistentes.

El pronóstico en Argentina anticipa tormentas fuertes en el norte y el centro del país.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que este lunes Argentina tendrá condiciones inestables en varias zonas del territorio. El organismo mantiene dos alertas meteorológicas: una por tormentas en el norte, el centro y parte de la Patagonia, y otra por lluvias en el extremo sur del país.

La alerta por tormentas alcanza a Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, Río Negro y el sur de la provincia de Buenos Aires. Según el organismo oficial, el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 60 km/h.

El pronóstico anticipa que los valores de precipitación acumulada se ubicarán entre 30 y 60 mm, aunque podrían superarse de manera puntual, especialmente durante el desarrollo de los núcleos de tormenta más intensos.

mapa_alertas (6) Según el pronóstico, las provincias del sur de Argentina permanecen bajo alerta por lluvias persistentes. SMN Por otro lado, el pronóstico en Argentina también incluye una alerta por lluvias en Chubut y Santa Cruz. En estas provincias del sur se esperan precipitaciones, algunas localmente fuertes, con acumulados estimados entre 10 y 20 mm, valores que podrían superarse de forma localizada.