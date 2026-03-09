Tras las fuertes lluvias, así estará el tiempo en Mendoza este lunes
Tras las lluvias del fin de semana, el lunes mostrará una mejora en el tiempo en Mendoza. Habrá menos nubosidad y las temperaturas volverán a subir.
Luego de un fin de semana marcado por las lluvias y las tormentas, el tiempo comenzará a estabilizarse este lunes en Mendoza. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con nubosidad en disminución y un progresivo ascenso de la temperatura.
Durante la madrugada se registrará la mínima de 11°, mientras que por la tarde la máxima llegará a los 27°. A lo largo del día se sentirán vientos moderados del noreste, que contribuirán a que el ambiente se vuelva más templado. En la zona de cordillera el cielo estará poco nuboso, sin precipitaciones previstas.
El tiempo en los próximos días en Mendoza
El martes continuará la tendencia al ascenso térmico. Se espera una jornada con nubosidad variable e inestabilidad, acompañada por vientos moderados del noreste. La mínima será de 14° y la máxima alcanzará los 29°.
Para el miércoles el pronóstico anticipa un ambiente más caluroso e inestable, con nubosidad variable y vientos moderados del noreste. La temperatura seguirá en aumento, con máxima de 31° y mínima de 16°.