Tras las fuertes lluvias, así estará el tiempo en Mendoza este lunes

Tras las lluvias del fin de semana, el lunes mostrará una mejora en el tiempo en Mendoza. Habrá menos nubosidad y las temperaturas volverán a subir.

El lunes comenzará con mejora del tiempo en Mendoza tras las lluvias del fin de semana.

Luego de un fin de semana marcado por las lluvias y las tormentas, el tiempo comenzará a estabilizarse este lunes en Mendoza. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con nubosidad en disminución y un progresivo ascenso de la temperatura.

Durante la madrugada se registrará la mínima de 11°, mientras que por la tarde la máxima llegará a los 27°. A lo largo del día se sentirán vientos moderados del noreste, que contribuirán a que el ambiente se vuelva más templado. En la zona de cordillera el cielo estará poco nuboso, sin precipitaciones previstas.

parque san martin pronostico del tiempo verano clima calor turismo turistas sol soleado (24).jpg Las temperaturas volverán a subir en Mendoza durante los primeros días de la semana. Santiago Tagua/MDZ El tiempo en los próximos días en Mendoza El martes continuará la tendencia al ascenso térmico. Se espera una jornada con nubosidad variable e inestabilidad, acompañada por vientos moderados del noreste. La mínima será de 14° y la máxima alcanzará los 29°.