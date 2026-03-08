Júbilo en San Rafael: Azul Antolinez es la Reina Nacional de la Vendimia

¡El sur de Mendoza festeja con alegría! Las encuestas lo vaticinaron, y el presagio se cumplió: Azul Antolinez, la candidata de San Rafael , se ha transformado en la flamante Reina Nacional de la Vendimia .

La rubia, que en su departamento representó al distrito de El Nihuil, escuchó el nombre de su departamento 52 veces en la boca de los locutores; y recibió los atributos vendimiales con muchísima emoción, de las manos de Alejandrina Funes Napoletano, la reina saliente; luego de la finalización de la representación artística del Acto Central llamado "90 cosechas de una misma cepa".

Azul tiene 21 años y desde que fue coronada reina departamental, en las entrevistas que le hicieron comentó que tiene un verdadero vínculo familiar con la cosecha a través de su abuelo.

La joven estudia la Tecnicatura Superior en Enología y Viticultura, y lleva a San Rafael a obtener el cetro nacional luego de Cecilia Fornara, quien lograra ese reconocimiento en el año 1998.

La joven sureña expresó también que el proyecto principal al que quiere dedicar su reinado se centra en el turismo, el paisaje y la gastronomía de San Rafael, poniendo en valor sobre todo su distrito, El Nihuil.

Desde que los medios de comunicación presentaron a todas las candidatas, Azul fue una de las predilectas por la gente: así lo manifestaron en los portales y en las encuestas que se sucedían en las redes sociales.

La virreina es del Valle de Uco

Agustina Giacomelli, de Tunuyán, es la joven que representó a un medio de comunicación, local, la radio FM Z95; y que se quedó con el virreinado.

Fueron 44 votos los que la consagraron Virreina Nacional de la Vendimia.

vendimia reina candidata tunuyan Agustina, de Tunuyán. Marcos Garcia / MDZ

Cabe destacar que debido a las inclemencias climáticas, el Acto Central fue reprogramado para el domingo 8, pero el entusiasmo del público no mermó. El espectáculo central comenzó a las 21, y enamoró a los presentes en las gradas del Frank Romero Day especialmente por su música. Luego del show dirigido por Pablo Mariano Perri, en el que se vio un recorrido por la historia, la identidad y las tradiciones vitivinícolas de la provincia, llegó el momento del canto de los 300 votos, y desde que se anunciaron los primeros, San Rafael, Tunuyán y General Alvear picaron en punta.