Robo en el teatro griego: desapareció un valioso atributo de una reina amada

Tras el gran despliegue artístico y todas las emociones vividas en el acto central, un angustioso hecho empañó la felicidad de una exsoberana en pleno festejo de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Alguien se llevó uno de los importantes atributos vendimiales de una de las reinas de mandato cumplido más queridas por los mendocinos: allá en el año 1988 Marcela Gaua le dio a Tunuyán la última corona, y se convirtió desde entonces en una verdadera embajadora del Valle de Uco.

Se trata de una de las reinas que quedaron en la historia por ser de las primeras en facturar en el mundo de la publicidad, haciendo así un importante salto de rubro. Su popularidad fue tal que la misma la llevó a ingresar a las filas del peronismo y ser tentada para integrar listas legislativas con éxito: ejerció como diputada provincial.

Marcela Gaua y Claudia Viademonte, año 1989. Foto: Gentileza: Claudia Viademonte Marcela Gaua y Claudia Viademonte, año 1989. Foto: Gentileza: Claudia Viademonte En medio de una fiesta que dejó maravillados a mendocinos y turistas en el que se homenajeó a las reinas de mandato cumplido, quienes se ubicaron en un lugar privilegiado del teatro griego Frank Romero Day, Marcela Gaua sufrió lo que pudo ser un robo o un extravío.

“Llamado a la solidaridad!! Anoche perdí mi banda en ella está escrito ‘Reina Nacional de la Venedimia 88’ en el Teatro Griego Frank Romero Day. Muestro foto de la misma”, expresó Gaua en su cuenta de Instagram este lunes.

El angustioso posteo de Marcela Gaua tras perder su amado atributo en el teatro griego: Marcela Gaua El desesperado pedido de la reina de mandato cumplido. Foto: Facebook de Marcela Gaua Para completar el pedido de ayuda detalló: “Estaba en el sector Malbec 5. Si alguien la encontró por favor que me escriba!! Desde ya mil gracias!“. Si bien con este posteo no ha acusado a nadie, su intención apunta a que si alguien la tomó accidentalmente o se le traspapeló se entere que su dueña la busca con desesperación y espera que se la devuelavn.