Robo, atropello y muerte: cuál era el lazo que unía al presunto ladrón y al comerciante de Las Heras

Un hecho de inseguridad seguido de una muerte copó la escena pública de Mendoza: ayer un comerciante de Las Heras atropelló y mató a un hombre que le habría robado una bicicleta. Los vecinos se manifestaron a la noche para que quede libre. Además, contaron cómo era la relación del supuesto ladrón con el detenido.

La foto de prontuario carcelario de César Federico González Becerra, el presunto ladrón que murió tras ser atropellado por la víctima de un robo en Las Heras. MDZ El lazo que unía al presunto ladrón y al comerciante Por un lado los vecinos rescataron las virtudes de Franco Adrián Correa Robles (43), el comerciante detenido por atropellar y matar a César Federico González Becerra (34).

“Franco es un excelente vecino y un excelente comerciante. Los vecinos vemos como una injusticia que él esté pagando por una situación en la que fue víctima. También vemos como una injusticia lo que pasó con el chico, porque el chico también tendría que haber estado contenido. César tenía problemas de adicciones y ha tenido como 50 entradas a la comisaría. Tendría que haber estado contenido por la justicia, los jueces, tendría que haber estado bajo un tratamiento y esta situación no hubiera pasado”, contó Miriam en el aire de MDZ Radio.

“César pedía trabajo y mercadería por acá en el barrio. Pasaba de noche y Franco le brindaba mercadería, le daba trabajo. Yo creo que Franco lo reconoció cuando le pegó a la esposa y eso lo enfureció. Como que se ha sentido defraudado porque vos ayudás a la persona y después te paga de esa manera, golpeando y robando”, agregó la mujer para brindar contexto sobre el hecho y las situaciones que se viven en el barrio.

Inseguridad en Las Heras Por otro lado, Miriam dijo que los vecinos están cansados de los hechos de inseguridad en el barrio Altos del Oeste, en el distrito de El Challao. "Hemos convocado varias veces a la Policía, al Ministerio de Seguridad porque tenemos permanentemente robos, robos de autos, robos en casas, entraderas", dijo la mujer.