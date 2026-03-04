Otro caso de justicia por mano propia en Las Heras: lo descubrieron robando y le dieron una paliza

El caso del comerciante que persiguió, atropelló y mató el martes a un hombre al que descubrió cometiendo un robo en su casa de El Challao , en Las Heras , puso bajo la lupa los casos de justicia por mano propia . Días antes, un caso de similares características terminó con una paliza contra otro malviviente en el mismo departamento.

La información a la que accedió MDZ sostiene que fue alrededor de las 4.30 del sábado cuando personal de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras ( UEP ) realizaba un recorrido preventivo por el distrito de El Resguardo y observaron sobre calle Olascoaga , a la altura del barrio Colombia I , a miembros de la Guardia Urbana Municipal ( GUM ) que les hicieron señas para que frenaran la movilidad.

Al descender de la patrulla, los policías advirtieron que junto a los agentes de la comuna yacía sobre el asfalto un sujeto severamente herido y una bicicleta negra rodado 26. En ese instante, les relataron que una vecina activó el Sistema de Alarma Comunitaria , ya que un delincuente había ingresado a su domicilio de la manzana G del mencionado complejo.

Aparentemente, familiares y vecinos de la víctima atraparon al ladrón , quien tenía en su poder la bicicleta y tenía otra en el techo lista para llevarse. Así, en la vía pública, el sospechoso fue abordado por los lugareños y recibió un brutal golpiza que lo dejó con lesiones en los ojos, la boca y las piernas, motivo por el que tuvo que ser trasladado al Hospital Carrillo .

Tras recibir la asistencia médica correspondiente, el aprehendido, identificado como Rodrigo Joel Maturano , de 27 años, quedó alojado en la Subcomisaría Iriarte a disposición de la Oficina Fiscal Las Heras N°1 .

Las bicicletas recuperadas tras el robo ocurrido el sábado en el barrio Colombia I.

El robo de una bicicleta que terminó en muerte

Tres días después de ese hecho, el robo de una bicicleta desembocó este martes en la muerte de un presunto ladrón en el barrio Altos del Oeste.

El episodio ocurrió minutos antes de las 6 cuando un sujeto ingresó al domicilio de Franco Adrián Correa Roble (43), un conocido y querido comerciante de la zona, de donde sustrajo una bicicleta blanca, previo a agredir físicamente a la esposa del propietario.

Las Heras muerte atropellado Personal de la Policía Científica trabajó en la escena donde el hombre atropelló y mató a un presunto ladrón. ALF PONCE MERCADO/MDZ

Acto seguido, el individuo se dio a la fuga en dirección al barrio 8 de Abril, pero Correa Roble salió a bordo de su camioneta Toyota Hilux para perseguirlo y le dio alcance en el cruce de calles Río Diamante y Los Horcones, arrollándolo con el vehículo.

La pareja del conductor dio aviso a la línea de emergencias 911 y cuando efectivos se desplazaron al lugar, lo encontraron junto a su camioneta y con la bicicleta, ya recuperada, guardada en la caja del vehículo.

En tanto, el sindicado maleante, individualizado como César Federico González Becerra (34) estaba tendido sobre la calzada con graves heridas, por lo que personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) fue desplazado hasta la escena, donde constató su deceso.

Portada César Gonzalez nueva

La situación del comerciante aprehendido

Ante esa situación, se le dio inmediata intervención a la fiscal de Homicidios Andrea Lazo, quien ordenó la aprehensión de Correa Roble. Así, el comerciante quedó alojado en una dependencia policial lasherina a la espera de que se defina su situación procesal.

La representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) aguardaba por los resultados de los informes de la Policía Científica, el Cuerpo Médico Forense (CMF), testimoniales y análisis de cámaras para resolver el futuro del comerciante aprehendido.

vecinos las heras1 Vecinos reclamaron por la situación del comerciante detenido. Gentileza

Por su parte, durante la noche de esa jornada, cientos de vecinos se convocaron en EL Challao para pedir por su liberación y reclamar por la inseguridad reinante en ese sector del departamento.