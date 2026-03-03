La situación del comerciante que mató al presunto ladrón y la agresión que sufrió su esposa en el robo

La fiscal de Homicidios Andrea Lazo analizaba la situación del Franco Adrián Correa Roble , el comerciante de 43 años que atropelló y mató a un presunto ladrón tras sufrir un robo este martes en su casa del barrio Altos del Oeste en El Challao , Las Heras . El hombre permanecía aprehendido y podría ser imputado en las próximas horas.

En ese sentido, la representante del Ministerio Público Fiscal ( MPF ) aguardaba por los resultados de una serie de informes de los trabajos realizados por la Policía Científica en la escena, tendientes a establecer cómo fue la mecánica del hecho en el que perdió la vida César Federico González Becerra (34) .

De acuerdo con la investigación, el sindicado malviviente ingresó a la casa de la manzana C del citado complejo y fue sorprendido por la esposa de Correa Roble mientras se llevaba una bicicleta blanca.

La declaración de la mujer fue clave para la investigación, ya que aseguró que el señalado delincuente, quien contaba con pasado carcelario y recientes detenciones por delitos contra la propiedad , la golpeó para poder escapar con el rodado que sustrajo del interior de la propiedad.

Esa situación descrita por la víctima podría ser clave para la causa, ya que, estiman los detectives, podría haber generado un estado de alteración en Correa Roble, el cual fue el disparador que saliera a bordo de su camioneta Toyota Hilux para atrapar al sospechoso del robo y terminara arrollándolo y provocándole la muerte.

Portada César Gonzalez nueva La foto de prontuario carcelario de César Federico González Becerra, el presunto ladrón que murió tras ser atropellado por la víctima de un robo en Las Heras. MDZ

Por su parte, los pesquisas también analizan las imágenes de una cámara de seguridad apostada en el cruce de calles Río Diamante y Los Horcones, en la cual se observa pasar a González Becerra en la bicicleta robada y, segundos después, la camioneta de Correa Roble a toda velocidad. Pese a eso, ningún aparato llegó a captar el momento del impacto.

Que pasará con el comerciante aprehendido

Finalmente, resta incorporar al expediente el resultado de la necropsia al cadáver del fallecido, que permitirá establecer cuáles fueron las lesiones que le provocaron la muerte a González Becerra.

Una vez que todos esos elementos estén a disposición de la fiscal Lazo, se resolverá si corresponde imputar al comerciante, conocido en la zona por ser dueño de un supermercado, por un homicidio simple o si existió una situación de legítima defensa o, incluso, si pudo haber actuado bajo emoción violenta a raíz de la agresión que sufrió su pareja y madre de sus tres hijas.

La reconstrucción del robo que terminó en muerte

Muerte en Las Heras La escena del hecho en El Challao. Alf Ponce Mercado / MDZ

De acuerdo con la reconstrucción, fue minutos antes de las 6 un sujeto ingresó al domicilio de Correa Roble, de donde sustrajo el mencionado rodado, previo a agredir físicamente a la esposa del comerciante, para luego darse a la fuga en dirección al barrio 8 de Abril.

Seguidamente, Corra Roble salió a bordo de su camioneta Toyota Hilux para perseguirlo y le dio alcance en el cruce de calles Río Diamante y Los Horcones, arrollándolo con el vehículo.

La cónyuge del comerciante dio aviso a la línea de emergencias 911 y cuando policías se desplazaron al lugar, lo encontraron con su camioneta y la bicicleta ya recuperada, en la caja del vehículo, mientras que González Becerra yacía sobre el asfalto con graves heridas.

Posteriormente, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó a la escena y constató el deceso del señalado ladrón, por lo que se le dio inmediata intervención a la fiscal de Homicidios Andrea Lazo.

La representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) ordenó la aprehensión de Correa Robles, quien quedó alojado en una seccional lasherina a la espera de que se defina su situación procesal.