Un hombre atropelló y mató a un presunto ladrón que le robó una bicicleta en su casa de Las Heras

Un vecino advirtió que sujetos ingresaron a robar a su casa y los persiguió en su camioneta. De esa forma, arrolló y mató a uno de los sospechosos.

Personal de la Policía Científica trabajó en la escena donde el hombre atropelló y mató a un presunto ladrón.

Un hombre atropelló y mató la mañana de este de martes a un presunto ladrón en Las Heras. Al parecer, el sospechoso actuó junto a un cómplice, con quien sustrajo una bicicleta del interior de su casa. Ante eso, el propietario los persiguió y le quitó la vida a uno de ellos impactándolo con un vehículo.

La información policial sostiene que el episodio se registró pasadas las 6 cuando una mujer se comunicó con la línea de emergencias 911 para alertar sobre dos sujetos que robaron una bicicleta del interior de su domicilio del barrio Altos del Oeste, en el distrito de El Challao.

En el llamado, la vecina agregó su pareja salió en persecución de los malvivientes a bordo de su camioneta y arrolló a uno de ellos en el cruce de calles Río Diamante y Los Horcones.

La investigación por la muerte del presunto ladrón Frente a eso, personal policial de la jurisdicción y del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) se desplazaron hasta la escena, donde un médico constató el deceso del sindicado maleante, a raíz de las heridas sufridas.