Tragedia en Córdoba: quiénes eran los jóvenes que murieron en el choque contra un árbol

El accidente , ocurrido en la avenida Bulnes al 1400, dentro del barrio Pueyrredón de Córdoba, dejó un saldo de dos muertos y cinco heridos, dos de ellos en estado crítico. Los fallecidos fueron identificados como Pía Barrientos (19) y Francisco Bertello (17); la primera fue quien manejaba el vehículo.

La joven era quien manejaba el Suzuki Fun. Hija de comerciantes de barrio Yofre, había egresado en 2024 y trabajaba en un complejo deportivo en Docta. El auto había sido un regalo reciente de su familia . Fue rescatada con vida por los bomberos, pero falleció a los pocos minutos debido a la gravedad de las lesiones.

El otro fallecido, viajaba en el asiento del acompañante. Era exalumno del Instituto Sor María Antonia de Paz y Figueroa, institución que emitió un comunicado expresando su "profundo dolor".

La investigación judicial, liderada por la fiscalía de turno, ha revelado detalles alarmantes sobre las condiciones en las que se produjo el siniestro.

Dentro del habitáculo del Suzuki Fun se hallaron botellas de bebidas alcohólicas , y los peritajes iniciales indican que el vehículo circulaba a una velocidad excesiva. Además, el auto transportaba a siete ocupantes, una cifra que excede largamente la capacidad permitida para ese modelo, lo que habría dificultado cualquier maniobra de control ante una emergencia.

Una amiga del grupo, que decidió no subir al auto, relató que estuvieron reunidos en una plaza de Yofre Norte y que, al momento de partir hacia barrio General Paz, sintió un extraño presentimiento que la llevó a rechazar la invitación. Según sus palabras, Francisco se despidió de ella con un beso y un "te amo" que ahora resuena como una despedida definitiva.

Cómo están los heridos

Actualmente, los cinco sobrevivientes se encuentran internados en los hospitales San Roque y de Urgencias de la capital provincial. El estado de salud de dos de ellos es sumamente delicado; una de las adolescentes ya fue intervenida quirúrgicamente en cuatro oportunidades desde el momento del ingreso.

Mientras tanto, la Policía Judicial continúa realizando peritajes mecánicos para determinar con exactitud cómo se produjo la pérdida de control que terminó con el vehículo estrellado y el desprendimiento de su tubo de GNC.