Imputan a una mujer por el asesinato de su tía durante un robo en Córdoba

Una mujer de 58 años fue imputada por el asesinato de su tía , una jubilada de 72 años, ocurrido en la ciudad de Córdoba . La acusada, identificada como María Alejandra Tabares, está señalada como presunta autora del crimen de Olga Villarreal, cometido con el objetivo de robar dinero y objetos de valor de la vivienda de la víctima.

Según la investigación judicial, el hecho ocurrió el 5 de junio de 2024 en una casa ubicada en barrio Comercial, en la capital provincial. De acuerdo con la acusación, la mujer habría ingresado al domicilio sin forzar accesos, una circunstancia que inicialmente orientó la pesquisa hacia el entorno cercano de la víctima.

La hipótesis del caso sostiene que, una vez dentro de la casa, la agresora atacó a la jubilada y la golpeó en la cabeza hasta causarle la muerte. Luego del ataque, habría sustraído dinero y otros elementos de valor antes de retirarse del lugar.

El cuerpo de la víctima fue descubierto por su hija, quien alertó a las autoridades tras encontrarla sin vida en el interior del domicilio.

A partir de ese momento se inició una investigación que permitió reconstruir lo ocurrido y vincular el homicidio con un robo, lo que llevó a los investigadores a sospechar de la sobrina de la víctima.

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Juicio por jurados

Con los elementos reunidos durante la investigación, la Justicia resolvió imputar a María Alejandra Tabares por el delito de “homicidio criminis causa”, una figura penal que se aplica cuando una persona mata para facilitar o encubrir otro delito, en este caso un robo.

Este tipo de acusación contempla la pena de prisión perpetua en caso de que la imputada sea encontrada culpable.

El proceso judicial avanzará mediante un juicio por jurados populares, tal como establece el sistema vigente en la provincia de Córdoba para este tipo de delitos graves.