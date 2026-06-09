El asesinato a sangre fría de un menor y la investigación que lo vincula con "Los monos" en Rosario

Misael Josemir Barrias, de 16 años, fue asesinado a tiros en el barrio La Granada, Rosario. Una de las líneas de la investigación lo vincula con la banda de "Los Monos".

Misael Josemir Barrias fue asesinado a balazos en el barrio La Granada de Rosario. El perfil de su hermana alertó a las autoridades.

La noche del sábado, un adolescente de 16 años fue acribillado en el barrio La Granada de Rosario. La víctima, identificada como Misael Josemir Barrias, murió horas después del ataque. Mientras avanza la investigación para dar con los responsables del asesinato, se constató que el fallecido era hermano de una miembro de "Los Monos" detenida desde fines del año pasado.

La hermana del menor asesinado es Luzmila Melani Barrias, quien fue descrita como una persona de confianza para Dylan Cantero, miembro e hijo del fundador histórico de Los Monos. Aunque en un principio se la condenó simplemente por tenencia simple de estupefacientes, meses después el fiscal César Pierantoni la imputó por el delito de narcomenudeo, al demostrarse que se encargaba del contacto con los distintos puntos de venta de droga. Fuentes cercanas a la investigación confirmaron a MDZ que la familiar del menor baleado sigue detenida.

Según la investigación en su contra, Luzmila Barrias utilizaba una línea telefónica que también era usada por Cantero. En su teléfono se encontraron mensajes relevantes para la causa, como referencias a un allanamiento contra Mariana "Chucky" Cantero, también hija del histórico jefe de la banda.

La conexión familiar entre detenida y fallecido es uno de los puntos que son investigados por la fiscal a cargo del caso por la muerte del menor, Andrea Vega. Según confirmó esta misma fuente, aunque destacaron que aún es pronto para indicar que el asesinato del menor se debe a algún tipo de ajuste de cuentas con la detenida.

Cómo fue el asesinato del menor Alrededor de las 23 del sábado, un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre detonaciones en la popular barriada del sur rosarino, al llegar, los efectivos policiales se encontraron con el menor tendido sobre el asfalto con múltiples heridas de bala en su cuerpo y solicitaron una ambulancia de inmediato.