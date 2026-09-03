Familiares y amigos despidieron con dolor al hombre asesinado durante una riña en San Rafael

Gabriel Segundo Ramos fue asesinado durante la madrugada de este jueves en medio de una riña ocurrida en San Rafael y su muerte golpeó de lleno a familiares y amigos. Tenía 36 años, era padre y cuidaba a su madre. Conocido como el "Flaco" , era muy querido por quienes lo rodeaban y un apasionado hincha del Sportivo Pedal Club.

Ramos era conocido por ese apodo entre sus allegados. Quienes compartieron momentos con él lo recordaron como una persona humilde, respetuosa y siempre dispuesta a dar una mano.

La noticia de su dramático deceso comenzó a circular durante la madrugada y muchos de sus conocidos no podían creer que el hombre que conocían hubiera sido asesinado. Entre las publicaciones apareció una pregunta que reflejó la sorpresa de quienes todavía intentaban confirmar lo ocurrido: “¿Es el Flaco? ¿Alguien sabe?” . La respuesta llegó poco después, seca y dolorosa: “Sí, es él” . A partir de allí comenzaron a multiplicarse los mensajes para despedirlo.

“Qué falla, Flaco. Descansá en paz” , escribió uno de sus allegados, mientras otro lo recordó con una frase que resumió una de las pasiones que lo acompañaron durante su vida: “Qué bajón, Flaco. Descansá en paz, Pedalino” .

Otros eligieron recordar al hombre detrás del apodo y destacaron la forma en que se relacionaba con los demás. Uno de los mensajes publicados en redes lo describió como una “gran persona” y recordó las ocasiones en las que Ramos había realizado algunos trabajos ocasionales.

Gabriel Segundo Ramos tenía 36 años, era padre, hijo y una persona muy querida por familiares y amigos.

“Las veces que viniste a hacer una changuita siempre lo hiciste con respeto”, escribió una persona que lo conocía. También recordó las conversaciones que mantenían y la humildad con la que Gabriel contaba aspectos de su vida. El mensaje terminó con una expresión de condolencias dirigida especialmente a sus seres queridos: “Mis condolencias a tu mami y tu hija”.

La preocupación por su madre y su hija

Entre las publicaciones que aparecieron después de conocerse el crimen hubo también quienes no solo lamentaron la muerte de Ramos, sino que expresaron preocupación por el futuro de su familia.

Una de las preguntas que más dolor generó fue quién se haría cargo ahora de su madre y de su hija, teniendo en cuenta el lugar que Gabriel ocupaba dentro de su familia.

Ramos era quien se encargaba de asistir a su madre y ayudarla en las distintas necesidades. Esa responsabilidad formaba parte de su vida cotidiana y era conocida por las personas más cercanas a él. Por eso, su muerte no solo dejó el vacío propio de una pérdida inesperada, sino también una familia que deberá afrontar una realidad completamente distinta a partir de ahora.

En otras publicaciones, la tristeza se mezcló con la consternación y el enojo por la manera en que terminó la vida del hombre. La noticia de que había sido apuñalado durante una riña generó indignación entre quienes lo conocían y no encontraban explicación para una muerte que llegó de manera tan repentina.

Familiares y amigos expresaron su repudio por lo ocurrido y asi cómo lo recordaban, pedia justicia para Gabriel Segundo Ramos, que murió de manera violenta durante la madrugada de este jueves.

Una madrugada que terminó en tragedia

El hecho de sangre ocurrió durante la madrugada en San Rafael, en una zona ubicada a pocos metros del cruce del Callejón Los Pioneros con avenida Balloffet, en las inmediaciones de calle Amapola. Fue allí donde la violencia de la riña terminó con Gabriel Segundo Ramos gravemente herido y, minutos después, muerto en el lugar.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 2.54, tras un llamado a la línea de emergencia 911, que alertó a los efectivos sobre la presencia de un hombre que se encontraba gravemente herido y tendido en la vía pública.

Cuando los profesionales médicos llegaron al lugar, constataron el fallecimiento de Ramos producto de una herida cortopunzante en la zona dorsal izquierda. Santiago Tagua/MDZ

Cuando los primeros efectivos llegaron, encontraron a Gabriel Segundo Ramos (36) en el lugar y comenzaron a realizar maniobras de RCP para reanimarlo mientras aguardaban la llegada de los profesionales médicos.

Minutos después arribó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Al llegar al lugar, los profesionales médicos constataron que el Ramos ya había fallecido y determinaron que presentaba una herida cortopunzante en la zona dorsal izquierda.

Fueron identificados gracias al registro de cámaras

Rápidamente, personal del Centro Estratégico de Operaciones (CEO), realizó una revisión de las cámaras de la zona y logró reconstruir el recorrido que hicieron los sospechosos tras el ataque.

A Partir de los datos suministrados, drones de la Unidad VANT, Canes y Policía Científica desplegó distintas tareas para dar con los malvivientes.

Por el hecho de sangre fueron aprehendidos dos hombres.

Como resultado, los uniformados llegaron hasta un domicilio ubicado en el callejón Campos y Cordillera de los Andes, donde aprehendieron a dos hombres de 28 y 30 años, quienes habrían participado de la riña en donde falleció la víctima.

Tras la detención, los sujetos quedaron aprehendidos y a disposición de la justicia.

La causa quedó en manos de la fiscal de intrucción Andrea Rossi, quien realizará las medidas correspondientes para esclarecer los hechos y avanzar con la causa.

Mientras la investigación por su asesinato da los primeros pasos y se empieza a reconstruir los últimos minutos de vida de Gabriel Segundo Ramos, para quienes lo conocieron, la madrugada dejó una ausencia difícil de procesar. En San Rafael quedan una hija, una madre a la que cuidaba y una familia que intentaba asimilar la pérdida de el "Flaco”, mientras sus amigos lo despedían en redes con mensajes que repetían una misma sensación: todavía no creen que el "Flaco" ya no esté.