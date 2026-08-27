La atrapante serie de Netflix que comienza con un asesinato y un misterio sin resolver

Netflix tiene una serie británica de misterio en la que una adolescente investiga un asesinato ocurrido cinco años atrás para descubrir la verdad.

Para los amantes del misterio y suspenso, aquí la serie de Netflix que no pueden perderse: Asesinato para principiantes. Su título original es A Good Girl's Guide to Murder. La producción británica está basada en la novela homónima de Holly Jackson y fue adaptada para televisión por Poppy Cogan.

La historia comienza cinco años después del asesinato de Andie Bell, una adolescente de 17 años que vivía en un pequeño pueblo inglés. En ese momento, la investigación concluyó que Sal Singh, su novio, había sido responsable del crimen y luego se había suicidado. Sin embargo, Pip Fitz-Amobi no está convencida de esa versión.

Pip es una estudiante que decide investigar el caso como parte de un trabajo escolar. A medida que avanza, encuentra detalles que no encajan con la versión conocida de los hechos. Para continuar con la búsqueda se une Ravi Singh, el hermano de Sal. Juntos intentan descubrir qué ocurrió realmente con Andie y si Sal fue responsable del asesinato.

La serie combina misterio, crimen, drama y suspenso. La primera temporada cuenta con seis episodios, con una duración aproximada de 45 minutos cada uno. Lo mismo ocurre con la segunda temporada: son seis capítulos de una duración similar.

NETFLIX El papel principal está a cargo de Emma Myers. La acompañan Zain Iqbal como Ravi Singh y Asha Banks como Cara Ward. El elenco también incluye a Raiko Gohara, Jude Morgan-Collie, Yali Topol Margalith, Yasmin Al-Khudhairi y Henry Ashton, entre otros talentos.